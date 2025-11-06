LLUVIAS fuertes y nuevo Frente Frío en México: Así estará el CLIMA en México HOY 6 de noviembre

Ciudad de México.- ¿Estás listo para un nuevo día? Si la respuesta es afirmativa, no está demás de consultes el pronóstico del clima y el tiempo para la República Mexicana. Para esta jornada, se advierte que el cielo y el norte del país presentarán cielos despejados y un ambiente frío durante la madrugada, mientras que el sureste continuarán bajo condiciones inestables debido al paso de sistemas tropicales.

Así será el clima en México este jueves

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Onda Tropical Número 40, aunque poco definida, avanza sobre el sureste del territorio. Su presencia dejará lluvias puntuales fuertes en Oaxaca y Chiapas, principalmente en regiones del sur y la zona istmeña.

Así será el clima en México este jueves. Foto: Conagua

Además, un canal de baja presión instalado sobre la península de Yucatán, combinado con la humedad del Golfo de México y el Caribe, provocará precipitaciones de la misma intensidad en Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. En estas entidades no se descartan descargas eléctricas y caída de granizo.

De manera simultánea, el ingreso de humedad por el Pacífico y el Golfo mantendrá lluvias aisladas en Jalisco, Colima, Michoacán y Puebla, mientras que Guerrero y Veracruz podrían experimentar chubascos dispersos. En el resto del país el panorama será distinto, con cielo despejado durante la mayor parte del día, temperaturas frescas al amanecer y ambiente cálido conforme avance la tarde.

Las autoridades advierten que las lluvias fuertes pueden ocasionar encharcamientos, aumentos repentinos en ríos y arroyos, deslaves o inundaciones en zonas vulnerables.

En cuanto a temperaturas, el calor dominará en el noroeste, occidente y zonas del Pacífico, donde los termómetros podrían llegar a 40°C en estados como Sinaloa, Sonora, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. La península de Baja California, el norte y la península de Yucatán mantendrán valores entre 30 y 35°C. Por el contrario, las sierras de Chihuahua, Durango y otras zonas montañosas del norte y centro registrarán amaneceres entre cinco y diez grados bajo cero, con condiciones para heladas.

El SMN también inició vigilancia sobre un nuevo frente frío que podría entrar al norte del país durante el fin de semana y modificar el clima de varias entidades. ¡Toma precauciones!

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)