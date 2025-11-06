México rechaza declaración de Perú de persona non grata a Sheinbaum; es "motivada por planteamientos falsos"

Ciudad de México.- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) respondió a la declaración de persona non grata que aprobó el Congreso de Perú contra la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo. La dependencia federal dijo que esto está "motivado por planteamientos falsos", después de que el país andino asegurara que la mandataria ha intervenido en asuntos internos del Perú.

Mediante un comunicado a través de sus redes sociales, afirmó que rechaza la declaración que fue aprobada. "El Gobierno de México rechaza la declaración de persona non grata contra la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, aprobada por el Congreso de Perú en esta fecha, al estar motivada por planteamientos falsos", escribió la SRE en el boletín informativo.

Por otra parte, la SRE aseguró que México no ha intervenido en modo alguno en los asuntos internos de aquel país, esto siendo fiel a los principios normativos de política exterior y a su sólida tradición diplomática. "México reitera que la concesión de asilo político a la ciudadana Betssy Betzabet Chávez Chino se decidió en estricto apego al derecho internacional aplicable en la materia, el cual resulta vinculante tanto para México como para Perú", afirmó Relaciones Exteriores. También dijo que debe recordar que la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas ha declarado que el asilo político es un acto pacífico y humanitario y no puede ser considerado inamistoso por ningún otro Estado.

Hay que recordar que el pasado 3 de noviembre el canciller peruano Hugo de Zela dio a conocer que Perú rompió relaciones con México, esto porque señaló que en reiteradas ocasiones la actual presidenta, así como el anterior mandatario (Andrés Manuel López Obrador), han intervenido en asuntos que solo le corresponden a Perú. "Teniendo en cuenta las reiteradas ocasiones en que el actual y el anterior presidente de ese país (México) han intervenido en los asuntos internos del Perú, el gobierno peruano ha decidido romper relaciones diplomáticas con México".

Mientras que la presidenta señaló el pasado 4 de noviembre que no existía una ruptura como tal con el Gobierno de Perú, pero reiteró el asilo político hacia Betssy Chávez. "En el caso de Perú, lo que se hizo entonces y lo defendemos ahora, es que fue totalmente injusta la detención de Pedro Castillo", dijo entonces. Se espera que mañana la jefa del Ejecutivo federal se pronuncie sobre los hechos en su conferencia mañanera.

