Sheinbaum dice sobre incendio de Waldo´s en Hermosillo que "La primera responsabilidad es de quien tiene un negocio"

Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que se debe garantizar la "no repetición" tras el incendio ocurrido en una tienda Waldo’s en Hermosillo que dejó 23 personas muertas. "Todo esto debe ocurrir en el caso de Sonora, atender a las víctimas, justicia y no repetición. Estoy segura de que va a ocurrir en Sonora", indicó.

La mandataria precisó que debe haber una investigación profunda para determinar las causas y el porqué ocurrió la lamentable situación. Subrayó que tras iniciar una investigación profunda, se deben deslindar responsabilidades para esclarecer las circunstancias de operación y administración del local. "Hay que deslindar responsabilidades, tanto de los dueños, la primera responsabilidad es de quien tiene un negocio", enfatizó.

Tragedia en tienda Waldo´s en Hermosillo, Sonora. Créditos: Internet

Destacó que el gobierno federal, conforme a la legislación de atención a víctimas, debe asegurar la reparación "hasta donde se pueda y lo acepten las familias". Asimismo, dijo que para disminuir la probabilidad de un suceso de este tipo, se deben revisar las leyes en materia de Protección Civil y de inspección.

El incendio ocurrió el pasado 1 de noviembre, en una tienda Waldo´s en el primer cuadro de Hermosillo. Tras el reconocimiento de todas las víctimas y el seguimiento médico a quienes resultaron lesionados, autoridades municipales y estatales suspendieron todas las sucursales del estado, y también realizaron inspecciones para verificar programas internos.

uD83DuDEA8 Sobre el incendio de Waldo's en #Hermosillo, la presidenta @Claudiashein señaló que "la PRIMERA RESPONSABILIDAD es de quien tiene un negocio".



"La autoridad tiene la responsabilidad de inspeccionar conforme a las leyes, pero tiene que haber una responsabilidad muy importante… pic.twitter.com/rArqpktOlu — Luis Alberto Medina (@elalbertomedina) November 6, 2025

Asimismo, el pasado miércoles se confirmó la remoción del cargo de los titulares de Protección Civil estatal y municipal. El 1 de noviembre una explosión, al parecer originada por un transformador, originó un incendio que dejó como saldo 23 personas muertas y varias lesionadas.

Tragedia en Hermosillo: un incendio en una tienda Waldo’s en el centro de la ciudad habría dejado varias personas fallecidas, sin que hasta el momento haya un recuento oficial. El alcalde Antonio Astiazarán y el gobernador Alfonso Durazo expresan sus condolencias. pic.twitter.com/xRNdRSneyp — Emeequis (@emeequis) November 2, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui