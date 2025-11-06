TEMBLOR en México HOY: Sismo de magnitud 4.7 sacude las costas de Baja California Sur

La Paz, Baja California Sur.- El noroeste de México está en alerta este jueves 6 de noviembre de 2025, pues durante la madrugada se reportó un sismo de magnitud 4.7 frente a las costas de Baja California Sur. De acuerdo con el primer reporte del Servicio Sismológico Nacional (SSN), el movimiento telúrico se detectó a las 07:25:56, tiempo del centro de México, con epicentro a 95 kilómetros al noroeste de Santa Rosalía.

El mismo reporte del SSN señala que la latitud fue 28.15 y la longitud de -112.58, además de una profundidad somera de 10 kilómetros, lo que pudo aumentar la percepción del movimiento en algunas zonas cercanas al litoral. Cabe señalar que la magnitud del siniestro magnitud continúa en revisión y podría ajustarse conforme avancen los análisis técnicos del organismo este jueves.

SISMO Magnitud 4.7 Loc 69 km al NORESTE de SANTA ROSALIA, BCS 06/11/25 07:25:55 Lat 27.91 Lon -111.99 Pf 10 km pic.twitter.com/oVOsdE6KQN — Sismológico Nacional (@SSNMexico) November 6, 2025

En tanto, autoridades de Protección Civil del Estado de Baja California mantienen vigilancia en la región para descartar daños, afectaciones a la infraestructura y riesgos para la población. Debido a que el epicentro se ubicó en mar abierto y el sismo fue moderado, hasta ahora no se han registrado consecuencias graves en Santa Rosalía ni en las comunidades más próximas.

Sin embargo, los cuerpos de emergencia permanecen en monitoreo ante posibles réplicas. El evento generó alerta preventiva entre habitantes y negocios locales, ya que la baja profundidad y la cercanía con la costa incrementaron la intensidad percibida. Aunque no se activaron protocolos extraordinarios, las autoridades reiteraron el llamado a mantenerse informados por canales oficiales del Gobierno de Baja California Sur y atender indicaciones en caso de movimientos posteriores.

¿Qué hacer ante un sismo?

El regiones como Baja California Sur no se activa la alerta sísmica, como sí ocurre en el Valle de México, por eso, es clave tomar una serie de acciones ante esta clase de siniestros. Los expertos recomiendan lo siguiente:

Mantener la calma

Colocarse en una zona de seguridad previamente identificada, lejos de ventanas, cristales y objetos que puedan caer

Si es posible, protegerse debajo de una mesa resistente y cubra cabeza y cuello con los brazos

No utilizar elevadores

Si estás en la calle, alejarse ese de edificios, postes, bardas y cables de luz

Cuando el movimiento termine, evacúa de manera ordenada hacia el punto de reunión establecido. Revisa si hay heridos y solicita auxilio en caso necesario. Si no lo hiciste antes, corte el suministro de gas y electricidad, y evita encender cerillos o aparatos eléctricos hasta asegurarse de que no exista fuga. Finalmente, mantente informado por fuentes oficiales y permanece atento a posibles réplicas.

