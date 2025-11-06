VIDEO: Captan a la Ministra de la Suprema Corte Lenia Batres durmiendo y repartiendo chicles en sesión del Tepjf

Ciudad de México.- En una reciente sesión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf), la ministra de la Suprema Corte, Lenia Batres fue captada en video en actitudes consideradas poco profesionales. Las imágenes muestran a Batres con los ojos cerrados por varios segundos, aparentemente durmiendo, y repartiendo chicles a otros asistentes durante la toma de protesta del nuevo presidente del Tepjf, Gilberto Bátiz.

Desde su llegada a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la ministra Lenia Batres ha sido objeto constante de cuestionamientos por su falta de trayectoria judicial, su cercanía política con Morena y el papel que desempeña en las discusiones dentro del máximo tribunal. En un fragmento de la transmisión oficial, que se viralizó en redes sociales, se observa a Batres con los ojos cerrados, con expresión de cansancio y la cabeza ligeramente inclinada hacia adelante, lo que usuarios interpretaron como que se estaba durmiendo en plena ceremonia.

La toma de protesta de Bátiz, con presencia de ministros y magistrados, buscaba fortalecer la justicia electoral, en un contexto donde la legitimidad de los procesos democráticos en México requiere instituciones confiables y serias. Para comprender la relevancia de estos eventos, es clave reconocer su impacto en la percepción pública respecto a la seriedad y profesionalismo de los órganos judiciales en el país.

El periodista Manuel López San Martín compartió el momento con un comentario irónico: "Repartiendo chicles y con cara de sueño... así apareció la ministra Lenia Batres en la toma de posesión del nuevo presidente Gilberto Bátiz del Tribunal Electoral". Además del instante en el que aparentemente "cabecea" de sueño, otro clip muestra a Batres ofreciendo un chicle al ministro Irving Espinosa Betanzo en medio del acto solemne, lo que también fue criticado como una falta de formalidad.

Por otra parte, la periodista Erika Velasco, retomó el video para cuestionar nuevamente la capacidad de Batres al interior de de la SCJN: "Lenia Batres no sabe de ponencias, no sabe cómo funciona la SCJN, se equivoca siempre con todo y acordeones, y ahora hasta se queda dormida. Ayer en plena sesión solemne del Tepjf y mientras el magistrado presidente, Gilberto Bátiz, hablaba de Chiapas pues Batres se aburrió y se durmió. La misma transmisión en vivo del Tribunal la cachó".

Gilberto Bátiz asumió la presidencia del Tepjf defendiendo la Reforma Judicial y expresando la necesidad de avanzar hacia una Reforma Electoral que fortalezca las instituciones democráticas. En su discurso, enlistó cinco prioridades para su gestión, entre ellas, garantizar la estabilidad institucional y acercar la justicia electoral a la ciudadanía.

"Inició el trabajo y la enorme responsabilidad de hacer justicia a la justicia para que ésta fortalezca a la democracia", señaló Bátiz al asumir formalmente el encargo. La sesión contó con la presencia de ministros de la corte, magistrados electorales, legisladores y consejeros del INE.

Inicié una nueva etapa de servicio público al asumir la Presidencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.



Desde hace dos décadas entendí algo fundamental: la ciudadanía no debe abandonar su hogar, su trabajo o su familia para defender… pic.twitter.com/rFj7nXtqhY — Gilberto Bátiz García (@gbatizg) November 6, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui