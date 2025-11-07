Clima en México HOY: Advierten HELADAS matutinas, LLUVIAS y calor en algunos estados

Ciudad de México.- Este viernes 7 de noviembre de 2025 amaneció con contrastes climáticos en gran parte del país. Mientras el sur y el sureste continúan recibiendo humedad proveniente del Golfo de México y del mar Caribe, gran parte del centro y norte vive mañanas frías e incluso heladas en zonas altas. Para que tomes las precauciones necesarias este día, aquí en TRIBUNA te compartimos el pronóstico del clima y el tiempo completos.

Así será el clima en México este viernes 7 de noviembre

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), este viernes 7 de noviembre un canal de baja presión sobre el sureste, combinado con una vaguada en niveles medios de la atmósfera, mantendrá posibilidades de lluvia en entidades como Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Así será el clima en México este viernes 7 de noviembre. Foto: Conagua

En estas zonas se esperan chubascos intermitentes acompañados de descargas eléctricas, especialmente por la tarde. De forma más aislada podrían presentarse precipitaciones ligeras en Jalisco, Colima, Michoacán y la región Olmeca en Veracruz. Al mismo tiempo, una circulación anticiclónica dominará la mayor parte de la República Mexicana, por lo que gran parte del país tendrá cielo despejado y sin precipitaciones.

Sin embargo, el ambiente continuará muy frío al amanecer en estados del norte y centro. Las temperaturas podrían caer por debajo de cero en sierras de Chihuahua y Durango, mientras que en zonas altas de Baja California, Sonora, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Estado de México, Puebla, Tlaxcala y Veracruz también se prevén heladas. Las madrugadas frías alcanzarán incluso áreas serranas de Coahuila, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México y Oaxaca.

Por la tarde, el calor regresará a gran parte del territorio. Las temperaturas más elevadas se sentirán en Sonora, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, donde los termómetros podrían subir entre 35 y 40 grados. En Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Zacatecas y parte del centro y sureste, los valores rondarán entre 30 y 35 grados.

Aunque el Frente Frío que vigilan los especialistas aún no ingresa al país, se espera que comience a afectar territorio nacional durante el fin de semana, cambiando el panorama térmico en la zona norte. ¡Toma precauciones!

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)