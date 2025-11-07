Emmanuel Macron llega a México: Así será su reunión con Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional

Ciudad de México.- México vive un momento histórico este viernes 7 de noviembre. Durante las primeras horas del día, el jefe de Estado de Francia, Emmanuel Macron, arribó a México para una visita oficial de alto nivel. El presidente francés aterrizó en la Base Aérea Militar No. 19, donde fue recibido por el secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Juan Ramón de la Fuente, en representación del Gobierno de México.

De acuerdo con información diplomática, Macron llegó acompañado por una comitiva de funcionarios franceses, quienes estarán a su lado esta mañana, cuando la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lo recibirá en Palacio Nacional. Es importante señalar que esta visita, además de reforzar la cooperación política y comercial, representa la primera reunión bilateral entre ambos gobiernos desde el inicio de la administración de Sheinbaum Pardo.

Emmanuel Macron fue recibido por la SRE. Foto: Twitter

En la previa, la SRE indicó que el viaje del mandatario francés fortalecerá la relación estratégica entre México y Francia, justo al inicio de las actividades por el 200 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas.

Detalles de la reunión entre Sheinbaum y Macron

De acuerdo con declaraciones del Gobierno de México, la presidencia buscará poner sobre la mesa la recuperación de códices mexicanos resguardados en Francia. El asesor político José Alfonso Suárez del Real confirmó que este tema fue previsto en la agenda de diálogo, aunque no se han adelantado detalles.

Por otra parte, tras la reunión privada de los mandatarios, estos encabezarán un encuentro con líderes empresariales. Aunque la agenda será breve, la visita tiene un importante enfoque económico.

El Gobierno de Sheinbaum señaló que, actualmente, alrededor de 700 empresas francesas operan en la República Mexicana, mientras que México es el primer país latinoamericano inversor en Francia. La nación europea también se encuentra en el lugar 11 entre los inversionistas extranjeros en territorio mexicano, lo que convierte la relación económica en una de las más fuertes entre América Latina y la Unión Europea.

?? Bienvenida a México al presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) por parte del canciller Juan Ramón de la Fuente.



uD83CuDDF2uD83CuDDFDuD83EuDD1DuD83CuDDEBuD83CuDDF7 pic.twitter.com/j0Vd2MkfWq — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) November 7, 2025

Primera visita desde 2014

La última vez que un presidente francés pisó territorio mexicano fue en 2014, cuando François Hollande realizó una visita de Estado. Una década después, Macron retoma la agenda y abre una nueva etapa bilateral bajo el gobierno de Sheinbaum.

El Gobierno mexicano mantendrá comunicación sobre el desarrollo de la visita en redes sociales oficiales y canales diplomáticos.

Fuente: Tribuna