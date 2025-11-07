Emmanuel Macron llega a Palacio Nacional para reunión con Claudia Sheinbaum: Esta es la AGENDA

Ciudad de México.- La relación diplomática entre México y Francia vive un momento clave este viernes 7 de noviembre 2025, pues el presidente de Francia, Emmanuel Macron, alrededor de las 09:40 horas, tiempo del Centro de México, arribó a Palacio Nacional para sostener un encuentro con su homóloga mexicana, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, como parte de su primer visita oficial al país.

La jefa del Ejecutivo Federal mexicano recibió a Macron en la entrada principal de Palacio Nacional, donde ambos se saludaron antes de ingresar al patio central para la ceremonia oficial de bienvenida, acompañados por integrantes del gabinete mexicano y la delegación francesa. Tras la reunión privada, en la agenda, se prevé una conferencia conjunta para informar los acuerdos alcanzados en esta visita.

Es importante señalar que, con esta visita, Emmanuel Macron se convirtió en el primer líder europeo en reunirse con la presidenta de México desde que asumió el cargo el 1 de octubre de 2024, lo que marca el inicio de una nueva etapa diplomática entre ambas naciones.

Agenda del presidente Emmanuel Macron en México

Ceremonia de bienvenida oficial.

Reunión privada con la presidenta Claudia Sheinbaum

Encuentro ampliado con los gabinetes de ambos países

Foro o reunión con empresarios de Francia y México con el fin de impulsar la cooperación en inversión, innovación, cultura y comercio.

Al finalizar las actividades de trabajo, se tiene prevista una conferencia de prensa conjunta donde ambos mandatarios darán a conocer los acuerdos alcanzados.

Una visita enmarcada en 200 años de relación bilateral

La estancia del presidente francés ocurre mientras ambos gobiernos preparan las actividades conmemorativas por el 200 aniversario de las relaciones diplomáticas entre México y Francia, vigentes desde 1830. Autoridades de ambos países han destacado que la visita no solo será protocolaria, sino estratégica para fortalecer acuerdos existentes y abrir nuevas áreas de cooperación.

Temas clave de la reunión

Se tiene previsto que Sheinbaum y Macron aborden una agenda amplia que incluye:

Intercambio comercial y oportunidades de inversión

Proyectos de ciencia, innovación y cultura

Cooperación académica

Transición energética y medio ambiente

Actualmente, México es el principal inversionista latinoamericano en Francia, mientras que el país europeo se encuentra dentro de los mayores inversionistas extranjeros en territorio mexicano, lo que refuerza la importancia del encuentro.

Códices mexicanos, otro punto en la mesa

Uno de los temas de mayor interés para el gobierno mexicano será el retorno de dos importantes documentos históricos: el Códice Azcatitlan y el Códice Borbónico, resguardados actualmente en territorio francés. De acuerdo con la Presidencia, la recuperación de estos manuscritos será parte de la agenda bilateral.

