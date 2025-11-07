La Profeco vigilará comercios durante Buen Fin; busca evitar simulación de ofertas

Ciudad de México.- A tan solo días de que empiece el Buen Fin, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) se comunica con los negocios comerciales y de servicios para vigilar las ofertas y evitar que se incurra en la práctica de simulación de ofertas; aquí te contamos lo que debes saber.

En la conferencia realizada con la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio y Servicios (Concanaco Servytur), Iván Escalante, representante de Profeco, comentó que realizará una publicación en la página de Internet de elbuenfin.profeco.gob.mx, donde registrará los cambios en 480 productos en 399 locales, centros de alto consumo y plazas comerciales, de las cuales dará seguimiento para poder comprobar que los negocios no estén simulando las ofertas.

Hacemos un llamado para que todos los establecimientos que van a participar en este Buen Fin, de verdad publiquen las ofertas y las promociones que sean veraces con la información para que las personas consumidoras puedan hacer estas compras con mucha más información", comentó.

El representante de Profeco comentó además que en un lapso de cinco días a partir del 13 de noviembre desplegarán un operativo nacional conformado por más de mil 174 personas que laboran como servidores públicos en el campo, añadido a esto la instalación de 165 módulos de atención que estarán ubicados en plazas comerciales y negocios grandes. Junto a esto, se le dará atención al cliente en cuanto a las trampas de los negocios, como lo son ConciliaExprés y Concilianet.

Natalie Desplais Puel, miembro de la Secretaría de Turismo, dijo que se espera que lleguen al país dos millones de turistas durante el evento del Buen Fin, lo que se traduce en un aumento del tres punto tres por ciento frente al largo fin de semana del año 2024. Además, se prevé una ocupación hotelera del 67.6 por ciento, siendo esta una muy buena cifra.

René Guzmán, administrador Central de Servicios Tributarios del Servicio de Administración Tributaria (SAT), indicó que los negocios que decidan participar en el sorteo del Buen Fin deben contar máximo con un ingreso máximo de cinco millones de pesos en 2024, estar registrados en la página del buenfin.org.mx, tener el buzón tributario activo, contar con el cumplimiento validado, contar con soporte para pagos con tarjeta de crédito y débito durante el Buen Fin y, por último, contar con al menos una compra de 250 pesos en el transcurso del Buen Fin.

Anunció que el sorteo se realizará el 5 de diciembre en el SAT, con hasta 500 millones de pesos en premio. El sitio del sorteo será accesible a partir del 8 de diciembre para consultar a los ganadores; por otra parte, se entregarán a la tarjeta el 6 de enero del 2026 a más tardar.

Por parte de la Secretaría de Economía (SE), el objetivo de este programa consta de llegar a los 200 mil millones en el lapso de cinco días del Buen Fin. Octavio de la Torre, representante de la Concanaco, dijo que, a pesar de las cosas negativas, esperan cumplir el objetivo. Señalo que el 74 por ciento de los clientes prefiere comprar con ofertas, mientras que el 20 prefiere con descuento y a plazos. Apuntó que el producto más popular son las televisiones, con un 55.6 por ciento que paga en efectivo y un 36.1 por ciento que paga con tarjeta, sea débito o crédito.

Cerca de comenzar el Buen Fin, la Profeco revisará que no exista simulación de ofertas

