Le niegan libertad a doña Carlota; 'abuelita justiciera' detenida por homicidio de presuntos invasores en Chalco

Ciudad de México.- Doña Carlota, la mujer de la tercera edad señalada por el asesinato de dos personas, quienes presuntamente invadieron su propiedad en abril pasado, permanecerá presa en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Chalco, Estado de México, luego de que una jueza negara modificar la medida cautelar de prisión preventiva a domiciliaria.

Durante la audiencia de ayer, que se prolongó por más de seis horas, se le negó el beneficio porque la jueza argumentó el riesgo de que pudiera evadirse de la justicia. La defensa de la imputada había presentado más de 70 evidencias para demostrar que la sexagenaria se encuentra en mal estado de salud.

Sin embargo, la jueza en turno sostuvo que no se cumplían las condiciones necesarias para el arraigo domiciliario, pues uno de los solicitantes, presunto hijo de la mujer, no pudo comprobar su vínculo familiar con Carlota. Al salir de la audiencia, Arturo Santana Alfaro, uno de los hijos de la mujer, lamentó la decisión de la juzgadora y opinó que se ha generado una cortina de humo en contra de su familia.

El pasado 5 de abril, una jueza del Estado de México ordenó prisión preventiva para Carlota 'N', de 74 años, y sus hijos Mariana 'N' y Eduardo 'N', por su presunta participación en el asesinato de dos personas en Chalco. Los tres fueron imputados por el homicidio de Esaú, de 51 años, y Justin, de 19, quienes habrían ocupado la vivienda de Mariana 'N'. Además, enfrentan cargos por intento de homicidio contra un menor.

De acuerdo con las autoridades, Mariana 'N' confrontó a los ocupantes del inmueble y ordenó a su madre que disparara. También pidió a su hermano que atacara al menor de edad presente. En todo el 2024, se registraron cuatro mil 936 casos de despojo en el Edomex, de acuerdo con cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la cifra más alta en un lustro y un promedio de 13.5 despojos diarios.

El Artículo 241 del Código Penal del Estado de México estipula que comete el delito de homicidio la persona que priva de la vida a otra. El Artículo 242 menciona que el delito de homicidio se sancionará en los siguientes términos: Por homicidio simple, se impondrán de diez a quince años de prisión y de doscientos cincuenta a trescientos setenta y cinco días multa.

Al responsable de homicidio calificado, se le impondrán de cuarenta a setenta años de prisión o prisión vitalicia y de setecientos a cinco mil días multa. A la persona responsable del homicidio de dos o más personas, en el mismo o en distintos hechos, se le impondrán de cuarenta a setenta años de prisión o prisión vitalicia y de setecientos a cinco mil días multa.

