Lotería Nacional

Lista COMPLETA de GANADORES del Sorteo Superior No. 2863 de la Lotería Nacional HOY viernes 7 de NOVIEMBRE

Hoy es día de Sorteo Superior No. 2863 en la Lotería Nacional Foto: Internet

Ciudad de México.- Si estás interesado en conocer al ganador del Sorteo Superior en la Lotería Nacional porque tú también compraste boleto, quédate a leer TRIBUNA porque a continuación te compartiremos la lista COMPLETA de ganadores de hoy viernes 7 de noviembre. Como se sabe, este día se realiza el Sorteo Superior No. 2863, el cual está conmemorando el 15 aniversario del Vochol, Museo de Arte Popular.

"En 2010, la Asociación de Amigos del MAP, A.C. (AmigosMAP) y el Museo de Arte Popular (MAP), en conjunto con los gobiernos de los Estados de Jalisco y Nayarit, emprendieron el proyecto Vochol®. En la creación del Vochol® participaron ocho artesanos wixárikas pertenecientes a dos familias: la de Francisco Bautista, de Jalisco, y la de Álvaro Ortiz, de Nayarit. Ellos dedicaron más de nueve mil horas de trabajo para plasmar su inspiración en un mágico y colorido diseño sobre un vehículo Volkswagen que utilizaron como lienzo", compartió la Lotería Nacional en su boletín.

Recuerda que en el Sorteo Superior participan 60 mil billetes que van del 00001 al 60,000; se realiza en dos series y ofrece un total de 51 millones 833 mil 200 pesos repartidos en 12 mil 896 premios. Cabe señalar que en el Sorteo Superior uno de cada cinco gana y el Premio Mayor es de 17 millones de pesos.

LISTA COMPLETA DE GANADORES DEL SORTEO SUPERIOR NO. 2863

Premio Mayor: 17 millones de pesos

En espera de resultados 

Segundo premio: 1,440,000 pesos

En espera de resultados 

Tercer premio: 275,000 pesos

En espera de resultados 

Cuarto premio: 275,000 pesos

En espera de resultados 

Quinto premio: 275,000 pesos

En espera de resultados 

Sexto premio: 275,000 pesos

En espera de resultados 

Séptimo premio: 144,000 pesos

En espera de resultados 

Octavo premio: 144,000 pesos

En espera de resultados 

Noveno premio: 144,000 pesos

En espera de resultados 

Décimo premio: 144,000 pesos

En espera de resultados 

Decimoprimer premio: 90,000 pesos

En espera de resultados 

Decimosegundo premio: 90,000 pesos

En espera de resultados 

Decimotercer premio: 90,000 pesos

En espera de resultados 

Decimocuarto premio: 90,000 pesos

En espera de resultados 

Decimoquinto premio: 90,000 pesos

En espera de resultados 

Decimosexto premio: 90,000 pesos

En espera de resultados 

Decimoséptimo premio: 90,000 pesos

En espera de resultados 

Decimoctavo premio: 90,000 pesos

En espera de resultados 

Decimonoveno premio: 90,000 pesos

En espera de resultados 

Vigésimo premio: 90,000 pesos

En espera de resultados 

Fuente: Tribuna del Yaqui

