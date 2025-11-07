Lista COMPLETA de GANADORES del Sorteo Superior No. 2863 de la Lotería Nacional HOY viernes 7 de NOVIEMBRE

Ciudad de México.- Si estás interesado en conocer al ganador del Sorteo Superior en la Lotería Nacional porque tú también compraste boleto, quédate a leer TRIBUNA porque a continuación te compartiremos la lista COMPLETA de ganadores de hoy viernes 7 de noviembre. Como se sabe, este día se realiza el Sorteo Superior No. 2863, el cual está conmemorando el 15 aniversario del Vochol, Museo de Arte Popular.
"En 2010, la Asociación de Amigos del MAP, A.C. (AmigosMAP) y el Museo de Arte Popular (MAP), en conjunto con los gobiernos de los Estados de Jalisco y Nayarit, emprendieron el proyecto Vochol®. En la creación del Vochol® participaron ocho artesanos wixárikas pertenecientes a dos familias: la de Francisco Bautista, de Jalisco, y la de Álvaro Ortiz, de Nayarit. Ellos dedicaron más de nueve mil horas de trabajo para plasmar su inspiración en un mágico y colorido diseño sobre un vehículo Volkswagen que utilizaron como lienzo", compartió la Lotería Nacional en su boletín.
Recuerda que en el Sorteo Superior participan 60 mil billetes que van del 00001 al 60,000; se realiza en dos series y ofrece un total de 51 millones 833 mil 200 pesos repartidos en 12 mil 896 premios. Cabe señalar que en el Sorteo Superior uno de cada cinco gana y el Premio Mayor es de 17 millones de pesos.
LISTA COMPLETA DE GANADORES DEL SORTEO SUPERIOR NO. 2863
Premio Mayor: 17 millones de pesos
En espera de resultados
Segundo premio: 1,440,000 pesos
En espera de resultados
Tercer premio: 275,000 pesos
En espera de resultados
Cuarto premio: 275,000 pesos
En espera de resultados
Quinto premio: 275,000 pesos
En espera de resultados
Sexto premio: 275,000 pesos
En espera de resultados
Séptimo premio: 144,000 pesos
En espera de resultados
Octavo premio: 144,000 pesos
En espera de resultados
Noveno premio: 144,000 pesos
En espera de resultados
Décimo premio: 144,000 pesos
En espera de resultados
Decimoprimer premio: 90,000 pesos
En espera de resultados
Decimosegundo premio: 90,000 pesos
En espera de resultados
Decimotercer premio: 90,000 pesos
En espera de resultados
Decimocuarto premio: 90,000 pesos
En espera de resultados
Decimoquinto premio: 90,000 pesos
En espera de resultados
Decimosexto premio: 90,000 pesos
En espera de resultados
Decimoséptimo premio: 90,000 pesos
En espera de resultados
Decimoctavo premio: 90,000 pesos
En espera de resultados
Decimonoveno premio: 90,000 pesos
En espera de resultados
Vigésimo premio: 90,000 pesos
En espera de resultados
Fuente: Tribuna del Yaqui