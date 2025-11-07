Marchan nuevamente en Uruapan por justicia para Carlos Manzo y mayor seguridad

Ciudad de México.- Transportistas, ciudadanos, y sindicatos se manifestaron en las calles de Uruapan en demanda de justicia para el Alcalde Carlos Manzo. Por cuarto día consecutivo, las protestas congregaron a distintos sectores de la ciudadanía para recordar al munícipe, asesinado el pasado 1 de noviembre.

"Carlos Manzo, presente. Exigimos justicia", versan las pancartas que colocaron los camioneros sobre sus unidades. Los choferes avanzaron en caravana sobre Lázaro Cárdenas, haciendo sonar sus cornetas para hacerse presentes. "Si no hay justicia para el pueblo, que no haya paz para el Gobierno", "¡Fuera Bedolla, fuera Sheinbaum, ni un paso atrás, Uruapan unido jamás será vencido!", Manifestaron.

A esta movilización se unieron comerciantes, aguacateros, transportistas, médicos, enfermeras, estudiantes, docentes y colectivos ciudadanos, quienes suspendieron sus labores para expresar su rechazo a la violencia, extorsiones y secuestros que afectan a Uruapan.

Las y los participantes portaban vestimenta blanca como símbolo de unidad y paz, avanzan bajo la consigna "Salgamos con dignidad y en paz", recorriendo calles emblemáticas de la ciudad. El punto de partida fue la Glorieta del McDonald’s, continuando por Paseo Lázaro Cárdenas, Morelos y 5 de Febrero, hasta llegar a la Pérgola Municipal, donde se realizarán actos simbólicos y homenajes en memoria del exedil y de las víctimas de la inseguridad.

Durante la movilización, centenares de negocios y establecimientos comerciales suspendieron actividades, sumándose al paro ciudadano como muestra de solidaridad. También rutas del transporte público detuvieron sus recorridos después de las 10:00 horas, mientras que los taxis continuaron brindando servicio a los asistentes.

Los manifestantes, vestidos con ropa blanca, portan pancartas, sombreros y banderas de México, con mensajes que demandan el fin de la violencia, justicia para el edil asesinado y mayor seguridad en el municipio. La marcha se desarrolla en un ambiente de orden, acompañado de música y consignas como "Ni un paso atrás, Uruapan unido jamás será vencido".

El asesinato de Carlos Manzo, cuyo autor material resultó ser menor de edad, reveló la gravedad de la crisis de inseguridad en la región. Esta megamarcha representa una manifestación pacífica y ciudadana que busca enviar un mensaje contundente a las autoridades estatales y federales: "Michoacán quiere vivir en paz". Con la participación masiva de la sociedad civil, la movilización se ha convertido en un símbolo de resistencia y unidad frente a la violencia que afecta al municipio y otras zonas del estado.

Fuente: Tribuna del Yaqui