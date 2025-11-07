'Movimiento del Sombrero' dará voto de castigo en Michoacán para 2027; anuncia Grecia Quiroz

Ciudad de México.- En su primer discurso como alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, anunció que el 'Movimiento del Sombrero' dará voto de castigo en las elecciones de 2027, donde se renovará la gubernatura. Desde la principal plaza del municipio y fuertemente custodiada por elementos del Ejército Mexicano, Grecia informó que de esta manera se dará continuidad al proyecto de su esposo y se honrará su memoria.

"Quienes mandaron a matar a Carlos Manzo no supieron que este sombrero tiene una fuerza imparable, incansable, y que en el 2027 les vamos a dar ese voto de castigo, porque vamos a hacer valer, y vamos a honrar la memoria de Carlos Manzo", expresó la alcaldesa al mostrar la prenda que caracterizaba al político.

Sobre su reunión en días pasados con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, Grecia Quiroz afirmó que el objetivo de la misma fue para exigir justicia por el homicidio de su esposo, cuyo autor material del asesinato fue un joven de apenas 17 años. "Quiero que sepan que la reunión que tuve con la presidenta de México no fue para ir a doblar las manos. Fue para exigir justicia, justicia para Carlos Manzo", aseguró.

Agregó también que pidió a la mandataria federal poner atención en Uruapan y brindar mayor seguridad en uno de los municipios claves del estado michoacano. "Fue para ir a exigir que volteen a ver a nuestro municipio. Fue para exigir que saquen a todos esos delincuentes que ellos saben en dónde se encuentran. Fue para exigir que ninguno de nosotros tenga que vivir bajo la extorsión que vivimos… A eso fui con la presidenta de México, porque no nos vamos a doblar", sostuvo.

