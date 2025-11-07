Presidente de Francia se reúne con Sheinbaum, nueva marcha en Uruapan y más en el Tribuna Top 3 México

Ciudad Obregón, Sonora.- Si te estás preparando para empezar tu merecido descanso luego de una semana complicada, pero quieres mantenerte al tanto de lo que ocurre en a nivel nacional, quédate a ver y leer este Tribuna Top 3 México; en este resumen informativo encontrarás las noticias más relevantes que están marcando la agenda nacional. En la edición de hoy viernes 7 de noviembre, conoce los detalles de la visita del presidente francés a territorio mexicano.

Israel confirmó que el Gobierno mexicano frustró intento de asesinato contra embajadora

Las autoridades mexicanas frustraron un intento de asesinato contra Einat Kranz-Neiger, embajadora de Israel en México, en una operación que involucra cooperación internacional y vigilancia estratégica; el complot se estructuró a finales de 2024 y logró desactivarse durante el verano de 2025.

Marcha en Uruapan exigen justicia por el asesinato de Carlos Manzo

Miles de uruapenses salieron este viernes a exigir justicia por el reciente homicidio del alcalde Carlos Manzo; los asistentes coreaban con insistencia que "el gobierno lo mató", para así repudiar la inacción gubernamental, que para los habitantes de esta ciudad fue clave en el crimen contra el político.

Sheinbaum y Macron se reúnen con empresarios

La presidenta Claudia Sheinbaum y homólogo francés, Emmanuel Macron, se reunieron con empresarios de ambos países para fortalecer las relaciones comerciales; en el encuentro participaron empresarios como Carlos Slim, Altagracia Gómez y Francisco Cervantes.

