Sheinbaum presentará el Plan Michoacán por la Paz este domingo: Estos son los ejes principales

Ciudad de México.- La primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza su tradicional conferencia 'Mañanera del Pueblo' desde el Salón Guillermo Prieto de Palacio Nacional. Este viernes 7 de noviembre de 2025, la mandataria mexicana anunció que el domingo dará a conocer el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, una estrategia que busca frenar la violencia en la entidad tras el reciente asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

De acuerdo con la jefa del Ejecutivo Federal mexicano, el proyecto se construyó en coordinación con autoridades municipales de Uruapan, estatales de Michoacán y federales, y será presentado desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, donde se darán a conocer los primeros lineamientos oficiales.

¿Qué incluye el Plan Michoacán?

Sheinbaum explicó que la estrategia está diseñada sobre tres ejes principales:

Seguridad y justicia

Desarrollo económico con justicia social

Educación y cultura para la paz

La primera presidenta de México afirmó que, previo a la presentación, su Gabinete de Seguridad sostuvo reuniones con alcaldes, organizaciones religiosas, sector educativo y distintos grupos sociales del estado, con el objetivo de reflejar las necesidades reales de la población: "El domingo presentamos el Plan Michoacán por la paz y la justicia, este domingo. Ha estado trabajando la secretaria Rosa Isela [Rodríguez, de Gobernación] y todos los secretarios del gabinete, acercándose desde los presidentes municipales".

Ayer tuvo reunión con las iglesias, con distintos sectores de Michoacán y ha habido reunión con los maestros y maestras, en fin, distintas reuniones que se han desarrollado", dijo la mandataria.

Sheinbaum adelantó que el plan no será un documento aislado, sino una estrategia con continuidad:. La presidenta subrayó que programas de Bienestar ya operan en la entidad y que la Guardia Nacional continuará instalada, pero se reforzará para mejorar la seguridad regional. "Entonces claro que ha habido programas de Bienestar, ha habido la presencia de la Guardia Nacional, pero tenemos que fortalecerla más. Así lo dije el primer día, hay que fortalecer la estrategia en Michoacán".

Reunión clave antes de la presentación

Este viernes por la tarde, la presidenta sostendrá un encuentro con su gabinete y el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla para cerrar los detalles finales.

La base de la estrategia se dará a conocer el 9 de noviembre, mientras que el trabajo en territorio continuará de forma permanente.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Conferencia 'Mañanera del Pueblo'