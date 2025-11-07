Tráfico en CDMX: Se espera caos por marchas y bloqueos este 7 de noviembre en la capital

Ciudad de México.- Se espera tráfico en la CDMX para este 7 de noviembre, debido a las diferentes marchas, bloqueos y movilizaciones programadas durante el día en la capital, sobre todo en las alcaldías Coyoacán y Cuauhtémoc. Por ello, las autoridades de la Ciudad de México piden a los automovilistas tomar las precauciones necesarias para no quedar varados en los embotellamientos, así como utilizar alternativas.

Esta mañana, en la alcaldía Coyoacán, a las 11:00 horas, marcharán integrantes de la comunidad estudiantil de la Facultad de Química de la UNAM. La movilización partirá desde la Facultad de Química, en Circuito Escolar, Ciudad Universitaria, hasta el edificio de Rectoría de la UNAM. La marcha tiene como objetivo entregar un pliego petitorio dirigido a las autoridades escolares, que incluye la difusión de protocolos de seguridad y salud mental, la creación de convenios de apoyo psicológico, así como el esclarecimiento y resolución de los procesos relacionados con las amenazas recibidas hacia la comunidad estudiantil.

De igual forma, en la alcaldía Cuauhtémoc, en punto de las 6:30 horas, los miembros del Colectivo Hasta Encontrarles CDMX se reunieron en el Metro Chabacano; abordaron el transporte para concluir con la tercera etapa de la 6ª Brigada Regional de Búsqueda Generalizada de Personas Desaparecidas, en la zona del Ajusco, alcaldía Tlalpan. En esta ocasión se espera un aforo aproximado de 50 personas.

Tráfico en CDMX hoy 7 de noviembre

Un poco más tarde, alrededor de las 12:00 horas, en la alcaldía Cuauhtémoc, integrantes de la colectiva Hijas de la Cannabis se concentrarán en la Plaza Tlaxcoaque, ubicada en Av. Fray Servando Teresa de Mier y Tlaxcoaque, Col. Centro. Se llevará a cabo el evento político-cultural Pulpo Sound System, a favor de más espacios seguros y culturales para mujeres, con perspectiva de género. Se hace un llamado a manejar por la zona con extrema precaución.

Tránsito lento al poniente de Viaducto Miguel de Alemán, desde Calzada de la Viga hasta Avenida Insurgentes Sur. #MovilidadCDMX #C5OjosDeLaCDMX #OjosDeLaCiudad



uD83DuDD00Alternativa vial: Eje 3 Sur (Calz. Chabacano). pic.twitter.com/EDHpstnHra — C5 CDMX (@C5_CDMX) November 7, 2025

Finalmente, durante el día, en la alcaldía Iztapalapa, se presentarán integrantes de la colectiva Las Tonantzin en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla. Exigen justicia para la víctima del delito de abuso de autoridad y que se castigue al presunto responsable conforme a la ley, mediante un proceso que garantice el respeto a los derechos de la persona agraviada. No se descarta que realicen pintas u otras acciones como medida de protesta.

Fuente: Tribuna del Yaqui