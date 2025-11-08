'Ni un paso atrás': Uruapan pide llaves a la ciudadanía para construir estatua de Carlos Manzo

Ciudad de México.- Este pasado viernes 7 de noviembre de 2025, el Gobierno Municipal de Uruapan anunció su nueva campaña, a la que llamó Ni un paso atrás, la cual busca construir una estatua en memoria de Carlos Manzo, alcalde asesinado el 1 de noviembre de 2025, y quien dejó una gran huella entre la población de Michoacán, que incluso salió a las calles de su ciudad a exigir justicia por su muerte.

La iniciativa consiste en que cualquier ciudadano que desee sumarse podrá participar, llevando una llave que ya no utilice a la Casa de la Cultura de Uruapan. Cada una de estas piezas se empleará para la figura que próximamente se instalará en la localidad, en una zona que aún no ha sido revelada por las autoridades, aunque en TRIBUNA como siempre estaremos al pendiente.

"Cada llave que entregas es un símbolo de amor, gratitud y esperanza. De manos uruapenses nacerá el monumento que recordará por siempre a un hombre que dedicó su vida a servir, a construir, a soñar con un Uruapan más justo y humano. Forjemos juntos su legado. Lleva tus llaves a la Casa de la Cultura y sé parte de esta historia que seguirá brillando con el nombre de Carlos Manzo", señala el comunicado.

Gobierno Municipal de Uruapan

En cuanto al lugar de entrega, este se ubica cerca del Centro Histórico de la ciudad, en la colonia Uruapan Centro. Según información en línea, es curioso que este recinto, en su versión original, fue utilizado como convento franciscano y, posteriormente, llegó a ser escuela primaria. Hoy, como ya se mencionó, está abierto al público y sus funciones incluyen actividades culturales, talleres y exposiciones de arte.

Grecia Quiroz

Ayer, durante su primer discurso, la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, anunció el llamado 'Movimiento del Sombrero': "Quienes mandaron a matar a Carlos Manzo no supieron que este sombrero tiene una fuerza imparable, incansable, y que en 2027 les vamos a dar ese voto de castigo, porque vamos a hacer valer y honrar la memoria de Carlos Manzo", puntualizó.

Fuente: Tribuna del Yaqui