Tráfico en CDMX: Se espera caos por marchas y bloqueos este 8 de noviembre en la capital

Ciudad de México.- Se espera tráfico en la CDMX para este 8 de noviembre, debido a las diferentes marchas, bloqueos y movilizaciones programadas durante el día en la capital, sobre todo en las alcaldías Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo. Por ello, las autoridades de la Ciudad de México piden a los automovilistas tomar las precauciones necesarias para no quedar varados en los embotellamientos, así como utilizar alternativas.

Esta mañana, a las 11:00 horas, en la alcaldía Cuauhtémoc, marcharán integrantes del Movimiento Generación Z México desde el Ángel de la Independencia, Glorieta de Insurgentes y hasta el Palacio Nacional. Marcha Nacional Contra la crisis de inseguridad en México, con la finalidad de exigir un país más justo, transparente y democrático, libre de corrupción; así como manifestarse en contra de la violencia, el oportunismo ultraderechista y el imperialismo que afecta el derecho básico a vivir de todos los mexicanos.

De igual manera, en punto de las 13:00 horas, en la alcaldía Coyoacán, los miembros de Ska Revolución se concentrarán en el Espacio Autónomo de Trabajo Autogestivo Okupache Circuito Escolar, Ciudad Universitaria. Evento Todos al Che, en contra de la corrupción en México y con el propósito de mantener viva la lucha de la resistencia autogestiva. No se descarta que acudan al evento otras bandas anarquistas.

Tráfico en CDMX hoy 8 de noviembre

Además, alrededor de las 13:00 horas, en la alcaldía Cuauhtémoc, el colectivo La Comuna 4:20 se encontrará en el Parque Francisco Primo de Verdad y Ramos (Rinconada 4:20), ubicado en Rinconada de Jesús y Av. José María Pino Suárez, Col. Centro Histórico. Evento político-cultural Reggae, con el objetivo de promover la dignificación y el respeto de los espacios compartidos destinados a las personas usuarias de cannabis, fomentando el diálogo, la cultura y el ejercicio responsable de sus derechos.

? Buen avance sobre Periférico Boulevard Adolfo López Mateos en ambas circulaciones, desde Avenida San Jerónimo hasta Avenida Barranca del Muerto.



uD83DuDCF9 #OjosDeLaCiudad#MovilidadCDMX#C5OjosDeLaCDMX pic.twitter.com/pmU6vrD1yE — C5 CDMX (@C5_CDMX) November 8, 2025

Finalmente, a las 15:00 horas, en la alcaldía Miguel Hidalgo, los miembros del Campamento Mar Blanco 102 se darán cita en la Plaza del Árbol de la Noche Triste. Segunda jornada de resistencia artística De Popotla a Palestina, vivienda libre y digna, para exigir el derecho a la vivienda y un freno a los procesos de gentrificación y desalojos forzados que han afectado a los residentes de la colonia Popotla; así como en apoyo al pueblo palestino.

Fuente: Tribuna del Yaqui