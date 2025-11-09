Autopista México-Puebla vuelve a operar tras volcadura e incendio de pipa: Confirman SALDO BLANCO

Ixtapaluca, Estado de México.- La madrugada de este domingo 9 de noviembre de 2025, la autopista México-Puebla volvió a operar con normalidad en ambos sentidos, luego del fatal accidente que involucró la volcadura de una pipa cargada de gas. Como te informamos en TRIBUNA, este siniestro, ocurrido la noche del sábado, ocasionó el cierre total de la vialidad y movilizó a personal de Servicios de Emergencia.

De acuerdo con los reportes oficiales, el incidente ocurrió la noche del sábado 8 de noviembre, alrededor de las 21:00 horas, tiempo local, en el kilómetro 48 de la autopista México-Puebla, a la altura del municipio de Ixtapaluca, Estado de México (Edomex), cuando la unidad se volcó y, posteriormente, se incendió.

Aunque el percance se registró en dirección a la Ciudad de México (CDMX), las autoridades determinaron el cierre completo en ambos sentidos para permitir a los cuerpos de emergencia trabajar en la zona sin riesgo para los automovilistas. La maniobra generó afectaciones en una de las carreteras más transitadas del país, especialmente durante fin de semana.

El incendio fue atendido por personal de Protección Civil del Edomex, elementos del heroico cuerpo de Bomberos de Ixtapaluca, Chalco y Valle de Chalco, así como personal de Caminos y Puentes Federales (Capufe), la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad estatal.

Reapertura gradual de la vialidad

Más de cinco horas después del cierre total, pasada la medianoche, Capufe confirmó la reapertura parcial de la circulación en dirección a la CDMX, con reducción de carriles para continuar con las labores de limpieza y retiro de la unidad siniestrada. Minutos antes de las 3:00 horas del 9 de noviembre, la dependencia informó el restablecimiento total en ambos sentidos de la autopista México-Puebla, por lo que el flujo vehicular comenzó a normalizarse.

Saldo blanco tras siniestro en la México-Puebla

A pesar del incendio y la magnitud del siniestro, afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas ni víctimas fatales en la autopista México-Puebla. Autoridades recomendaron a los conductores circular con precaución por posibles remanentes del derrame y seguir indicaciones de los cuerpos de emergencia.

