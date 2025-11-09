Clima HOY domingo en la NOCHE: Reportan LLUVIAS en las siguientes regiones; pronóstico COMPLETO

Ciudad de México.- ¿Tienes planeada alguna actividad al aire libre este domingo 9 de noviembre de 2025 en la noche? Si es así, es mejor que conozcas cuál es el pronóstico del clima para las siguientes horas, ya que hay diversas regiones en las que se reportan lluvias. TRIBUNA te presenta el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), así que no dejes de leer para conocer las condiciones climatológicas para hoy en la noche.

De acuerdo con el SMN, durante esta noche de domingo 9 de noviembre, el frente frío número 13 recorrerá lentamente el litoral del golfo de México, interaccionará en altura con una vaguada polar y en superficie con un canal de baja presión, originando lluvias puntuales intensas en:

Veracruz (regiones Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca)

Oaxaca (norte y este)

Tabasco (oeste)

Chiapas (norte)

Lluvias muy fuertes en:

Hidalgo (regiones Huasteca y Sierra de Tenango)

Veracruz (regiones Huasteca Baja, Totonaca y Nautla)

Puebla (región Sierra Norte)

Lluvias puntuales fuertes en:

Tamaulipas (regiones Sur y Mante)

San Luis Potosí (región Huasteca)

Veracruz (regiones Huasteca Alta, Capital, Sotavento y Las Montañas)

Hidalgo (regiones Sierra Alta y Sierra Baja)

Puebla (región Sierra Nororiental)

Campeche (suroeste)

Yucatán (este)

Quintana Roo (costa y sur)

Chubascos en Nuevo León y Querétaro (región Sierra Gorda)

Lluvias aisladas en Coahuila, Guanajuato, Estado de México y Tlaxcala.

Además, la Conagua esta señalando que la masa de aire de origen ártico que acompaña al frente frío ocasionará un marcado descenso de las temperaturas y posibles heladas y nieblas al amanecer en los estados del norte, noreste, centro y oriente del país, así como evento de 'Norte' con rachas de 70 a 90 kilómetros por hora (km/h) y oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura en las costas de Tamaulipas, Veracruz, istmo y golfo de Tehuantepec, y rachas de 40 a 50 km/h en costas de Tabasco y Campeche.

Asimismo las autoridades climatológicas advierten que las condiciones del frente frío continuarán este lunes 10 de noviembre, esto afectando a gran parte de la República mexicana, especialmente al sur del país con lluvias para Veracruz.

Fuente: Tribuna del Yaqui