Frente Frío 13 provoca LLUVIAS, fuertes vientos y HELADAS en México HOY domingo 9 noviembre

Ciudad de México.- Este domingo 9 de noviembre de 2025, gran parte del país amanecerá con cambios importantes en el clima. El Frente Frío número 13 avanzará con rapidez hacia el norte, noreste y oriente del territorio nacional, lo que generará ambiente más frío, lluvias intensas y rachas fuertes de viento en diversas regiones. En contraste, los estados del noroeste, occidente y parte del centro mantendrán cielos parcialmente despejados y temperaturas elevadas. ¡Aquí todos los detalles del pronóstico del clima!

Así será el clima en México este domingo

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el Frente Frío, en combinación con un canal de baja presión en el sureste, provocará lluvias intensas en Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas. Estas precipitaciones podrían generar reducción de visibilidad, crecida de ríos y afectaciones urbanas. También se esperan lluvias muy fuertes en zonas de Hidalgo y Puebla, así como tormentas puntuales en San Luis Potosí, Tamaulipas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Así será el clima en México este domingo 9 de noviembre. Foto: Conagua

En Nuevo León, Querétaro y Guerrero se prevén chubascos, mientras que Coahuila, Guanajuato, Michoacán, Morelos, Tlaxcala y Estado de México tendrán lluvias ligeras, sin acumulaciones significativas.

Además de la lluvia, el Frente Frío traerá un descenso marcado de temperatura en el norte, noreste, centro y oriente del país. Durante la mañana, las regiones serranas de Chihuahua y Durango registrarían temperaturas entre -10 y -5°C con heladas. Zonas altas de Baja California, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla también tendrán temperaturas bajo cero. Otros estados como Sonora, Nuevo León, San Luis Potosí, Michoacán, Jalisco, Querétaro, Hidalgo y Ciudad de México registrarán mínimas de 0 a 5°C.

El evento más adverso del día será el 'Norte'. Las rachas más fuertes alcanzarán de 70 a 90 kilómetros por hora en las costas de Tamaulipas y Veracruz, con oleaje de hasta tres metros. Esta condición se extenderá más tarde hacia el Istmo y Golfo de Tehuantepec en Oaxaca y Chiapas, mientras que Tabasco y Campeche tendrán vientos de menor intensidad, aunque igualmente relevantes para la navegación y zonas costeras.

Hacia la madrugada del lunes 10 de noviembre, no se descarta caída de nieve o aguanieve en las cimas más altas del Pico de Orizaba y Cofre de Perote, debido al aire gélido que acompaña al sistema frontal. En estados del occidente y sur del país habrá aporte de humedad del Pacífico, lo que dejará lluvias dispersas, principalmente en Michoacán y Guerrero. En el resto del territorio, el cielo permanecerá parcialmente nublado, sin probabilidad de lluvia y con ambiente estable.

En contraste con el frío del centro y norte, el calor continuará en el noroeste y Pacífico. Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Jalisco, Nayarit, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas podrían alcanzar entre 35 y 40°C durante la tarde, mientras que estados como Baja California, San Luis Potosí, Morelos, Tamaulipas, Tabasco y Yucatán registrarán máximas superiores a los 30°C.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)