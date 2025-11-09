Lista COMPLETA de GANADORES del Sorteo Zodiaco No. 1725 de la Lotería Nacional de HOY domingo 9 de NOVIEMBRE

Ciudad de México.- La noche de este domingo 9 de noviembre de 2025 es de sorteo de Lotería Nacional gracias al Sorteo Zodiaco. Si compraste boleto y estás interesado en saber si tuviste suerte, a continuación TRIBUNA te presenta la lista completa de ganadores de hoy. Recuerda que esta noche se celebra el Sorteo Zodiaco número 1725, que se realiza en alusión al Día Nacional por la Igualdad y No Discriminación.

En el comunicado emitido por la Lotenal, se señala lo siguiente al respecto de este billete: "La Conmemoración por la Igualdad y la No Discriminación es un recordatorio del compromiso que tenemos como sociedad para construir un país más justo, incluyente y respetuoso de la dignidad humana. Esta fecha simboliza la lucha constante por erradicar prácticas discriminatorias y garantizar que todas las personas, sin importar su origen étnico, género, condición social, edad, discapacidad, orientación sexual, religión o cualquier otra característica, gocen de igualdad de derechos y oportunidades".

El Sorteo Zodiaco comenzará a las 20:00 horas de este domingo y puedes seguir la transmisión en vivo a través del canal oficial de YouTube o quedarte en TRIBUNA para conocer los resultados completos en un solo lugar.

GANADORES del Sorteo Zodiaco Especial No. 1725 de hoy 9 de NOVIEMBRE

Premio Mayor: 11 millones de pesos

En espera de resultados

Segundo premio: 1,500,000 pesos

En espera de resultados

Tercer premio: 1,500,000 pesos

En espera de resultados

Cuarto premio: 400,000 pesos

En espera de resultados

Quinto premio: 400,000 pesos

En espera de resultados

Sexto premio: 200,000 pesos

En espera de resultados

Séptimo premio: 200,000 pesos

En espera de resultados

Octavo premio: 140,000 pesos

En espera de resultados

Noveno premio: 140,000 pesos

En espera de resultados

Décimo premio: 120,000 pesos

En espera de resultados

Decimoprimero premio: 120,000 pesos

En espera de resultados

Decimosegundo premio: 100,000 pesos

En espera de resultados

Decimotercer premio: 100,000 pesos

En espera de resultados

Decimocuarto premio: 100,000 pesos

En espera de resultados

Decimoquinto premio: 80,000 pesos

En espera de resultados

Decimosexto premio: 80,000 pesos

En espera de resultados

Decimoséptimo premio: 80,000 pesos

En espera de resultados

Decimoctavo premio: 60,000 pesos

En espera de resultados

Decimonoveno premio: 60,000 pesos

En espera de resultados

Vigésimo premio: 60,000 pesos

En espera de resultados

Vigésimo primer premio: 60,000 pesos

En espera de resultados

#LoteríaInforma uD83DuDDDE?



uD83CuDF08? Desde el Centro Nacional de las Artes celebramos la develación del billete del #SorteoZodiaco No. 1725, con motivo del Día Nacional por la Igualdad y No Discriminación.



Nuestra directora general, Mtra. Olivia Salomón, encabezó este importante evento… pic.twitter.com/TVuBR2HAt7 — Lotería Nacional (@lotenal) November 9, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui