Lista COMPLETA de GANADORES del Sorteo Zodiaco No. 1725 de la Lotería Nacional de HOY domingo 9 de NOVIEMBRE

Ciudad de México.- La noche de este domingo 9 de noviembre de 2025 es de sorteo de Lotería Nacional gracias al Sorteo Zodiaco. Si compraste boleto y estás interesado en saber si tuviste suerte, a continuación TRIBUNA te presenta la lista completa de ganadores de hoy. Recuerda que esta noche se celebra el Sorteo Zodiaco número 1725, que se realiza en alusión al Día Nacional por la Igualdad y No Discriminación.
En el comunicado emitido por la Lotenal, se señala lo siguiente al respecto de este billete: "La Conmemoración por la Igualdad y la No Discriminación es un recordatorio del compromiso que tenemos como sociedad para construir un país más justo, incluyente y respetuoso de la dignidad humana. Esta fecha simboliza la lucha constante por erradicar prácticas discriminatorias y garantizar que todas las personas, sin importar su origen étnico, género, condición social, edad, discapacidad, orientación sexual, religión o cualquier otra característica, gocen de igualdad de derechos y oportunidades".
El Sorteo Zodiaco comenzará a las 20:00 horas de este domingo y puedes seguir la transmisión en vivo a través del canal oficial de YouTube o quedarte en TRIBUNA para conocer los resultados completos en un solo lugar.
GANADORES del Sorteo Zodiaco Especial No. 1725 de hoy 9 de NOVIEMBRE
Premio Mayor: 11 millones de pesos
En espera de resultados
Segundo premio: 1,500,000 pesos
En espera de resultados
Tercer premio: 1,500,000 pesos
En espera de resultados
Cuarto premio: 400,000 pesos
En espera de resultados
Quinto premio: 400,000 pesos
En espera de resultados
Sexto premio: 200,000 pesos
En espera de resultados
Séptimo premio: 200,000 pesos
En espera de resultados
Octavo premio: 140,000 pesos
En espera de resultados
Noveno premio: 140,000 pesos
En espera de resultados
Décimo premio: 120,000 pesos
En espera de resultados
Decimoprimero premio: 120,000 pesos
En espera de resultados
Decimosegundo premio: 100,000 pesos
En espera de resultados
Decimotercer premio: 100,000 pesos
En espera de resultados
Decimocuarto premio: 100,000 pesos
En espera de resultados
Decimoquinto premio: 80,000 pesos
En espera de resultados
Decimosexto premio: 80,000 pesos
En espera de resultados
Decimoséptimo premio: 80,000 pesos
En espera de resultados
Decimoctavo premio: 60,000 pesos
En espera de resultados
Decimonoveno premio: 60,000 pesos
En espera de resultados
Vigésimo premio: 60,000 pesos
En espera de resultados
Vigésimo primer premio: 60,000 pesos
En espera de resultados
Fuente: Tribuna del Yaqui