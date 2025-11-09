Presentan Plan Michoacán: Gabinete de Seguridad visitará varios municipios; desplegarán más de 10 mil elementos

Ciudad de México.- Este domingo 9 de noviembre, el Gobierno Federal, encabezado por Claudia Sheinbaum Pardo, presentó el Plan Michoacán por la Paz y Justicia para pacificar el estado tras el asesinato de Carlos Manzo. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, informó que por instrucciones de la presidenta, el Gabinete de Seguridad visitará varios municipios de Michoacán y esta misma semana irá a Uruapan tras la solicitud de la alcaldesa Grecia Quiroz.

El evento fue realizado en el Patio de Honor de Palacio Nacional, donde la mandataria estuvo acompañada de su gabinete legal y ampliado, además del gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla. El Plan Michoacán por la Paz y Justicia tiene tres ejes principales:

Seguridad y justicia

Desarrollo económico con justicia

Educación y cultura para la paz

Más de 10 mil elementos de las Fuerzas Armadas vigilarán Michoacán



Ricardo Trevilla reveló que la operación que se llevará a cabo en paralelo al ‘Plan Michoacán’ con el ‘Plan Paricutín’ contará con 10 mil 506 elementos del Ejército, Fuerza aérea y Guardia Nacional a los que se… pic.twitter.com/2u8DvQwyBQ — Político MX (@politicomx) November 9, 2025

Por su parte, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, dijo que habrá más de 10 mil elementos de las fuerzas armadas en Michoacán y que cuatro mil estarán dedicados a evitar que criminales salgan del estado, con una operación de contención. "Consiste en sellar el estado de Michoacán para que grupos delincuenciales no entren ni salgan de la entidad", señaló. Omar García Harfuch reiteró que se incrementará el estado de fuerza en coordinación con autoridades estatales y municipales; "la seguridad de Michoacán es una prioridad nacional".

"Llegamos al gobierno con un amplio apoyo popular sustentado en una convicción: la seguridad y la paz son fruto de la justicia; nunca traicionaremos la confianza que nos ha dado el pueblo de México. Nuestro esfuerzo, conocimiento, entrega cotidiana es por el pueblo y para el pueblo. Ese es nuestro mandato. A todas y todos los michoacanos, les decimos: no están solos, su presidenta y todo el gobierno de México los respalda", señaló Sheinbaum Pardo al tomar la palabra. Además, comentó que personalmente revisará cada 15 días el plan y dará cuentas de forma pública presentando los avances cada mes en su mañanera.

La presidenta informó que el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia constará de 12 ejes con más de 100 acciones y una inversión de 57 mil millones de pesos. "En los últimos días hemos visto dolor e indignación por el cobarde asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo; compartimos el sentimiento. Su cobarde homicidio le duele no solo a su familia y comunidad, sino a todo Michoacán y el país", afirmó.

Con este nuevo plan se implementarán las siguientes medidas:

Un protocolo homologado de atención.

Subsedes de la Unidad Antiextorsión para agilizar denuncias.

para agilizar denuncias. Unidades especializadas adicionales en coordinación con la Secretaría de la Defensa, Marina y la Fiscalía General de la República.

Capacitación avanzada a operadores del 089; habrá asignados específicamente a Michoacán.

?? #AlMomento | “El cobarde homicidio de Carlos Manzo le duele a todo Michoacán y el país”: Sheinbaum cierra presentación del ‘Plan Michoacán por la Paz y la Justicia’ desde Palacio Nacional; estrategia consta de 12 ejes con inversión de más de 57 mil mdp pic.twitter.com/prYViB7zcE — Milenio (@Milenio) November 9, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui