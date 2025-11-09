Tráfico en CDMX: Se espera caos por marchas y bloqueos este 9 de noviembre en la capital

Ciudad de México.- Se espera tráfico en la CDMX para este 9 de noviembre, debido a las diferentes marchas, bloqueos y movilizaciones programadas durante el día en la capital, sobre todo en las alcaldías Cuauhtémoc y Tlalpan. Por ello, las autoridades de la Ciudad de México piden a los automovilistas tomar las precauciones necesarias para no quedar varados en los embotellamientos, así como utilizar alternativas.

De hecho, en la alcaldía Cuauhtémoc, a las 12:00 horas, se concentrarán integrantes de la colectiva Hijas de la Cannabis en la Plaza Tlaxcoaque, Av. Fray Servando Teresa de Mier y Tlaxcoaque, Col. Centro. Evento político-cultural Street Rave 4:20, con el objetivo de promover la dignificación y el respeto de los espacios compartidos destinados a las personas usuarias de cannabis, fomentando el diálogo, la cultura y el ejercicio responsable de sus derechos; esto, enfocado en la perspectiva de género.

Además, en la alcaldía Coyoacán, alrededor de las 12:00 horas, se reunirán miembros de Liberación Animal MX en el Centro Nacional de las Artes. El propósito de todo es realizar un Picnic Vegano, con el fin de fomentar la convivencia y el intercambio cultural, así como sensibilizar a la comunidad sobre los beneficios del veganismo, tanto para la salud individual como para el bienestar del medio ambiente y el respeto hacia los animales.

Tráfico en CDMX hoy 9 de noviembre

Por la tarde, en la alcaldía Tlalpan, en punto de las 17:00 horas, se reunirán los vecinos afectados del pueblo de San Miguel Ajusco, Topilejo y La Pedrera, en el Centro de Innovación e Integración Comunitaria No. 2 Paraje El Crucero de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural, carretera federal México–Cuernavaca Km. 36.5, Col. Pueblo de San Miguel Topilejo. Realizarán una asamblea en contra del desalojo y derribo de viviendas en una zona catalogada como reserva ecológica.

? Buen avance sobre Av. Aquiles Serdán, desde Eje 3 Norte Manuel Acuña hasta Av. Del Rosario.



uD83DuDCF9 #OjosDeLaCiudad#MovilidadCDMX#C5OjosDeLaCDMX pic.twitter.com/w65GpbkJyK — C5 CDMX (@C5_CDMX) November 9, 2025

De igual forma, en la alcaldía Cuauhtémoc, durante el día, se encontrarán miembros del Tianguis por Palestina en el Museo Nacional de las Culturas del Mundo, Moneda. Evento Ecos del Mictlán: ofrenda por Palestina, en el que realizarán diversas actividades artístico-culturales en apoyo al pueblo palestino y para exigir el cese de la guerra en Gaza. Es necesario añadir que, quizás, se unirán el Movimiento de Boicot, Desinversiones y Sanciones en México, así como el colectivo The Sandias y el proyecto Olivo.

Fuente: Tribuna del Yaqui