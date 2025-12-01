Clima en México HOY: Frente Frío 17 traerá heladas, lluvias y fuertes vientos, dice Conagua

Ciudad de México.- El clima en México cambiará de forma importante este lunes 1 de diciembre de 2025, por lo que es recomendable mantenerse informado antes de salir de casa. Diversos sistemas meteorológicos se combinarán sobre el país y podrían generar desde lluvias y fuertes rachas de viento hasta temperaturas muy bajas en regiones del norte y centro. Para que tomes precauciones, aquí en TRIBUNA te compartimos el reporte del clima completo.

Así será el clima en México este lunes

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el Frente Frío número 17 continuará avanzando por el noreste y oriente del territorio. Este sistema provocará chubascos en estados como Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Veracruz y Puebla, además de precipitaciones aisladas en entidades del noreste.

Así será el clima en México este lunes. Foto: Conagua

La masa de aire polar que lo impulsa mantendrá el ambiente frío a gélido durante la mañana y la noche en montañas de la Mesa del Norte y Mesa Central, acompañado de vientos del norte que podrían superar los 40 kilómetros por hora en Tamaulipas, el norte de Veracruz y el Istmo de Tehuantepec.

En el noroeste, una combinación de una vaguada en altura, un río atmosférico y la corriente en chorro subtropical mantendrá el ambiente invernal durante el día. Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa tendrán lluvias aisladas y rachas de viento que también alcanzarían los 60 kilómetros por hora en algunas zonas.

Mientras tanto, el ingreso constante de humedad desde el Pacífico, el Golfo de México y el Caribe generará condiciones para lluvias y chubascos en el occidente, centro, sur y sureste del país, incluida la península de Yucatán. En estados como Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas se prevén intervalos de chubascos, mientras que otras entidades del centro y sureste podrían registrar precipitaciones ligeras.

Las temperaturas extremas serán otro factor a considerar. Regiones de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas alcanzarán máximas de hasta 40 grados, mientras que en Morelos, el suroeste de Puebla, Tabasco y la península de Yucatán el termómetro podría llegar a los 35. En contraste, las zonas serranas de Chihuahua y Durango tendrán mínimas por debajo de los -5°C, y entidades como Sonora, Zacatecas, Hidalgo, Puebla, Veracruz y Oaxaca presentarán heladas al amanecer.

Autoridades recomiendan extremar precauciones, pues las bajas temperaturas pueden congelar la carpeta asfáltica y los vientos fuertes podrían causar la caída de árboles o anuncios.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)