En siete años de la 4T, recuperamos la dignidad de nuestra nación: Lorenia Valles

Ciudad de México.- "La llegada de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a la presidencia de la República trajo consigo una nueva manera de hacer política y de gobernar, colocando los derechos del pueblo en el centro de las decisiones bajo el lema 'por el bien de todos, primero los pobres'. Como diputada federal en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, tuve la oportunidad de formar parte de su toma de protesta como presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos el 1 de diciembre de 2018", afirmó la senadora de la República Lorenia Valles Sampedro.

La legisladora sonorense recordó que fueron varios años de lucha para construir lo que actualmente el proyecto de la Cuarta Transformación, que es "un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo". Aseguró que la organización y la movilización social ante situaciones como el intento de desafuero de 2005, el robo de la presidencia de la República en 2006, así como el acuerdo privatizador del PRIAN en el gobierno de Peña Nieto con el mal llamado 'Pacto por México', permitieron la articulación y la consolidación del movimiento de transformación social, alcanzando más de 30 millones de votos en la elección presidencial del 1 de julio de 2018.

"En 36 años de gobiernos neoliberales no se revirtió la pobreza; incluso, se profundizó, aumentando los niveles de pobreza extrema. Por el contrario, en solo seis años de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, 13.4 millones de personas salieron de la pobreza y la desigualdad llegó a su nivel más bajo desde 1984; logros que continúan en línea descendente con la presidenta Claudia Sheinbaum porque los programas de bienestar y la política de aumento al salario mínimo son una prioridad", manifestó.

Finalmente, Valles Sampedro celebró el anuncio del expresidente López Obrador de su nuevo libro 'Grandeza', en el cual narra los orígenes de México a través de la historia de sus pueblos originarios. "Andrés Manuel nos enseñó que el valor de la historia está en sus enseñanzas hacia el futuro y en recobrar el amor hacia lo que somos como pueblo. En siete años de la Cuarta Transformación, recuperamos la dignidad de nuestra nación", dijo.

Siete años de la transformación y de haber comenzado la construcción de un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, junto al mejor presidente de la historia de México, el Lic. @lopezobrador_.



Su legado lo hacemos valer de la mano de la primera mujer presidenta… pic.twitter.com/rlHOB6H9Kp — Lorenia Valles (@LoreniaValles_) December 1, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui / Senado de la República