Ernestina Godoy, Ricardo Peralta y Hamlet se inscriben para relevar a Gertz en la FGR

Ciudad de México.- Esta semana arrancó el proceso para la designación del nuevo titular de la Fiscalía General de la República (FGR) y, tras la inscripción, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado emitió la lista con los perfiles de 43 personas que se postularon.

En el documento destacan los nombres de la actual encargada de despacho de la FGR, Ernestina Godoy; el exlegislador morenista y cercano a la Luz del Mundo, Hamlet García Almaguer; el abogado César Gutiérrez Priego, exaspirante a ministro de la Suprema Corte en la elección judicial, y Ricardo Peralta, exadministrador de Aduanas. Los aspirantes se registraron principalmente en Ciudad de México y el Estado de México; asimismo, también en Puebla, Oaxaca, Guanajuato y Querétaro.

En el listado también se encuentran Félix Roel Herrera, quien fue consejero representante de Morena en Tabasco; José de Jesús Ruiz Munilla, director de proyecto en la Cámara de Diputados; Carlos Higinio Lledías Saavedra, excandidato a magistrado de circuito en Puebla; y David Borja, exdirector de Seguridad en Guerrero.

Ernestina Godoy fue designada para mantenerse a cargo de la Fiscalía tras la salida de Alejandro Gertz Manero y mientras culmina el proceso de selección, en el que ella también está inscrita. El domingo concluyó el proceso de tres días de registro de aspirantes vía virtual que otorgó el Senado tras la renuncia de Alejandro Gertz Manero para ser nombrado embajador de un "país amigo".

La Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, que encabeza el líder de la mayoría, Adán Augusto López, es la instancia encargada del proceso de registro y selección de aspirantes, a diferencia de 2019, cuando la instancia responsable fue la Comisión de Justicia.

Por otra parte, el listado será discutido por los integrantes de la Junta de Coordinación Política; posteriormente, el Senado deberá remitir una lista de 10 personas a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien a su vez elegirá a tres. El Senado de la República revisó un listado de más de 200 expedientes para integrar la lista de aspirantes a la Fiscalía, de los que 43 cumplen con los requisitos constitucionales y legales y avanzarán a la siguiente etapa del proceso.

