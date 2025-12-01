Fechas de pagos Beca Rita Cetina diciembre 2025; lista completa de letras por día

Ciudad de México.- El cierre del año llega con buenas noticias para millones de estudiantes en México, ya que se acerca el pago de diciembre 2025 de la Beca Rita Cetina. Estos apoyos, impulsados por el Gobierno Federal, buscan garantizar la permanencia escolar y brindar igualdad de oportunidades a niñas, niños y jóvenes de todos los niveles educativos.

El próximo pago de la Beca Rita Cetina, correspondiente al bimestre noviembre-diciembre 2025, se realizará durante el mes de diciembre, siguiendo el mismo esquema utilizado en años anteriores. La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar (CNBB) ha publicado el calendario oficial y no habrá pagos este lunes 1 de diciembre; los mismos iniciarán el cuarto día del mes.

Beca Rita Cetina pagos diciembre

El calendario se pondrá en marcha el jueves 4 de diciembre con los beneficiarios de apellido con inicial 'A'. A continuación, el calendario oficial.

Jueves 4: Apellidos con letras A y B.

Viernes 5: Apellidos con letra C.

Lunes 8: Apellidos con letras D, E y F.

Martes 9: Apellidos con letra G.

Miércoles 10: Apellidos con letras H, I, J, K y L.

Jueves 11: Apellidos con letra M.

Lunes 15: Apellidos con letras N, Ñ, O, P y Q.

Martes 16: Apellidos con letra R.

Miércoles 17: Apellidos con letra S.

Jueves 18: Apellidos con letras T, U, V, W, X, Y y Z.

uD83CuDF93 #ATiempo

Julio César León Trujillo, coordinador nacional de Becas Benito Juárez, informó que del 4 al 18 de diciembre se entregarán las becas Rita Cetina, Benito Juárez y Jóvenes Construyendo el Futuro.

En total, estos programas alcanzan a 14 millones de beneficiarios y suman… pic.twitter.com/QfGmT2Fh50 — A Tiempo Noticias (@atiemponot) December 1, 2025

La cantidad de dinero que recibe cada familia dependerá del número de hijos que se encuentren inscritos en alguna secundaria pública en México. El pago inicial es de 1,900 pesos, pero se añaden 700 pesos adicionales por cada hijo extra que haya en el hogar. De este modo, algunos de los montos a depositar en diciembre son los siguientes:

Familia con un hijo en secundaria: Mil 900 pesos bimestrales.

Familia con 2 hijos en secundaria: 2 mil 600 pesos bimestrales.

Familia con 3 hijos en secundaria: 3 mil 300 pesos bimestrales.

Familia con 4 hijos en secundaria: 4 mil pesos bimestrales.

Fuente: Tribuna del Yaqui