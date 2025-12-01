¿Habrá BLOQUEOS en México esta semana? Manifestantes, atentos a la Ley de Aguas

Ciudad de México.- La Cámara de Diputados se prepara para una semana clave: este jueves 4 de diciembre, el pleno de San Lázaro discutirá y votará la nueva Ley General de Aguas, una reforma que ha tomado fuerza después de las protestas y bloqueos carreteros encabezados por organizaciones campesinas de distintos estados durante la semana pasada. Aquí en TRIBUNA te decimos todo lo que debes saber.

El dictamen llega con más de 50 modificaciones acordadas en las últimas horas, en un intento por atender las preocupaciones de los agricultores. Aunque en la mesa se alcanzaron acuerdos con legisladores del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y el Partido del Trabajo (PT), los líderes agrarios advirtieron que se mantendrán movilizados y no descartan retomar los bloqueos si consideran que los compromisos no se respetan durante la discusión final.

#Nacional | Sheinbaum habla sobre el regreso público de AMLO; rechaza posible GOLPE de Estado en México uD83DuDDE3?https://t.co/VnrKGnIs6i — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 1, 2025

Campesinos advierten nuevas movilizaciones si los acuerdos no se cumplen

Dirigentes del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano afirmaron que no bajarán la guardia. De acuerdo con Eraclio Rodríguez, uno de los voceros del movimiento, permanecerán en los accesos carreteros y en los puntos donde ya se habían manifestado. Aseguró que están dispuestos a detener nuevamente el paso en puentes y autopistas si detectan cambios que pongan en riesgo los acuerdos construidos en los últimos días.

En contraste con la postura de los productores, el director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales, defendió la reforma argumentando que el paquete de ajustes busca garantizar el derecho humano al agua, transparentar el sistema de concesiones y cerrar espacios a la corrupción. Según explicó en un mensaje público, uno de los objetivos centrales es eliminar el "mercado negro del agua" y asegurar que el recurso no se utilice para fines distintos a los autorizados.

¿Qué cambios se hicieron al dictamen?

Tras días de diálogo, la Comisión de Recursos Hidráulicos incorporó una serie de ajustes al documento final, mismo que ya fue distribuido a los legisladores y suma 537 páginas. Entre las modificaciones más relevantes destacan:

Se mantiene el derecho a vender o heredar tierras con concesión de agua

Reducción de penas en el capítulo de delitos hídricos

Aspectos que permanecen sin negociación

La iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum mantiene puntos considerados esenciales:

Combatir el uso indebido y el acaparamiento,

Ordenar el sistema de concesiones,

Garantizar que el agua no se comercie fuera del marco legal.

Buenos días ??? Te presentamos nuestra portada del SUR DE SONORA uD83DuDCF0



Más noticias en nuestro sitio web:https://t.co/EO3NQ53li6 pic.twitter.com/mADl5Pq8yP — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 1, 2025

El coordinador de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, afirmó que el objetivo es impedir que particulares se beneficien del recurso mientras comunidades enteras carecen de acceso.

Fuente: Tribuna del Yaqui