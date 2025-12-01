Harfuch descarta que Miss Universo utilice dinero del crimen organizado; esto y más en Top 3 México

Ciudad Obregón, Sonora.- Si te perdiste de las últimas noticias en el territorio mexicano, quédate a revisar el Tribuna Top 3 México, ya que en este resumen informativo te enterarás de los últimos acontecimientos ocurridos en el país. En la edición de hoy lunes 1 de diciembre, te informamos que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, descartó que el concurso de Miss Universo utilice dinero del crimen organizado.

Así comienza el Tribuna Top 3 México

Sheinbaum recibe a Tharman Shanmugaratnam, presidente de Singapur

La presidenta de México recibió en Palacio Nacional a su homólogo de la República de Singapur, Tharman Shanmugaratnam; se prevé que ambos políticos mantengan encuentros privados y ampliados con sus equipos de trabajo para hablar sobre inversiones entre ambos países.

Sheinbaum habla de salida de Gertz Manero de la FGR

La presidenta Claudia Sheinbaum reafirmó este lunes 1 de diciembre el cierre de un ciclo dentro de su administración, luego de confirmar la salida de Gertz Manero de la FGR; la mandataria detalló que, por acuerdo mutuo, ofreció al exfiscal una embajada como parte de esta transición, la cual afirma que busca fortalecer la procuración de justicia.

Harfuch asegura que no hay dinero ilegal involucrado en Miss Universo 2025

El pasado domingo 30 de noviembre de 2025, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, declaró que las autoridades mexicanas no tienen ningún indicio de que haya dinero del crimen organizado involucrado en el concurso de Miss Universo.

uD83DuDDDE?uD83CuDDF2uD83CuDDFD Top 3 de la información más relevante en México uD83DuDCCA?



Con Casa Ley, te traemos las noticias y acontecimientos que están marcando la agenda nacionaluD83DuDCF2uD83DuDDE3?https://t.co/dG2fPF5Pma#NoticiasMéxico pic.twitter.com/wk4ugf9AX7 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 2, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui



