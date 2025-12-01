Jóvenes Construyendo el Futuro abre registros este 1 de diciembre: ¿Cómo registrarse?

Ciudad de México.- El Programa de Jóvenes Construyendo el Futuro abrirá nuevo periodo de postulaciones este 1 de diciembre, con el objetivo de que más jóvenes puedan capacitarse en centros de trabajo de su elección y fortalecer sus oportunidades de desarrollo profesional, en la que se habilitarán alrededor de 45 mil espacios en centros de trabajo para la población de 18 a 29 años.
Durante los 12 meses de capacitación, las y los aprendices reciben un apoyo económico mensual de 8 mil 480 pesos, monto que se incrementará en 2026 conforme al salario mínimo. Además, cuentan con seguro médico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que cubre enfermedades, maternidad y riesgos de trabajo. El programa permite a miles de personas acceder a una capacitación laboral durante 12 meses con apoyo económico mensual y seguro médico del IMSS.
El programa está dirigido a personas de 18 a 29 años que no estudien ni trabajen. El registro puede realizarse en cualquier momento del año en la página oficial: jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx. Las personas interesadas deben contar con los siguientes documentos para su registro al programa: Identificación oficial, CURP, comprobante de domicilio, fotografía, ficha de registro en línea completa y declaración bajo protesta de decir verdad de no estudiar ni trabajar.
¿Cómo registrarse?
Para crear una cuenta en la plataforma es necesario:
- Ingresar a la página oficial y crear un usuario.
- Completar el perfil con datos personales, académicos y de contacto.
- Subir identificación oficial, CURP, comprobante de domicilio y fotografía.
- Aceptar la carta compromiso y los términos del programa.
- Esperar la apertura de un periodo de postulaciones.
¿Cómo postularse este 1 de diciembre?
- Ingresa a la cuenta personal en la plataforma el 1 de diciembre.
- Consultar el mapa de focalización para conocer los espacios disponibles en el municipio.
- Elegir un centro de trabajo y postularse.
- Estar pendiente de los medios de contacto para una posible entrevista.
- El centro de trabajo tiene tres días naturales para aceptar o rechazar la solicitud.
- Si no hay respuesta o se declina la postulación, el sistema permite aplicar otro centro.
- En caso de ser aceptado, la capacitación iniciará en enero de 2026 y se notificará en el perfil de la plataforma, junto con la fecha de entrega de la tarjeta del Banco del Bienestar.
Una vez aceptados, las y los aprendices deberán acudir al centro de trabajo de lunes a viernes, entre 5 y 8 horas diarias, bajo la supervisión de una tutora o tutor que evaluará su desempeño mensualmente. Al finalizar el año de capacitación, recibirán una constancia de las habilidades adquiridas. De acuerdo con datos del programa, 7 de cada 10 egresados logran incorporarse a un empleo o actividad productiva.
Fuente: Tribuna del Yaqui