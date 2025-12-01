¡Síguenos!
Jóvenes Construyendo el Futuro

Jóvenes Construyendo el Futuro abre registros este 1 de diciembre: ¿Cómo registrarse?

El programa Jóvenes Construyendo el Futuro arrancó su nuevo periodo de postulaciones, por lo que te decimos qué necesitas para registrarte en el programa

Convocatoria Jóvenes Construyendo el Futuro del 1 de diciembre: requisitos y guía de registro Foto: Internet

Ciudad de México.- El Programa de Jóvenes Construyendo el Futuro abrirá nuevo periodo de postulaciones este 1 de diciembre, con el objetivo de que más jóvenes puedan capacitarse en centros de trabajo de su elección y fortalecer sus oportunidades de desarrollo profesional, en la que se habilitarán alrededor de 45 mil espacios en centros de trabajo para la población de 18 a 29 años

Durante los 12 meses de capacitación, las y los aprendices reciben un apoyo económico mensual de 8 mil 480 pesos, monto que se incrementará en 2026 conforme al salario mínimo. Además, cuentan con seguro médico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que cubre enfermedadesmaternidad y riesgos de trabajo. El programa permite a miles de personas acceder a una capacitación laboral durante 12 meses con apoyo económico mensual y seguro médico del IMSS.

Convocatoria Jóvenes Construyendo el Futuro

El programa está dirigido a personas de 18 a 29 años que no estudien ni trabajen. El registro puede realizarse en cualquier momento del año en la página oficial: jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx. Las personas interesadas deben contar con los siguientes documentos para su registro al programa: Identificación oficial, CURP, comprobante de domicilio, fotografía, ficha de registro en línea completa y declaración bajo protesta de decir verdad de no estudiar ni trabajar

¿Cómo registrarse?

Para crear una cuenta en la plataforma es necesario:

  • Ingresar a la página oficial y crear un usuario. 
  • Completar el perfil con datos personales, académicos y de contacto. 
  • Subir identificación oficial, CURP, comprobante de domicilio y fotografía. 
  • Aceptar la carta compromiso y los términos del programa. 
  • Esperar la apertura de un periodo de postulaciones.

¿Cómo postularse este 1 de diciembre?

  • Ingresa a la cuenta personal en la plataforma el 1 de diciembre.
  • Consultar el mapa de focalización para conocer los espacios disponibles en el municipio.
  • Elegir un centro de trabajo y postularse. 
  • Estar pendiente de los medios de contacto para una posible entrevista. 
  • El centro de trabajo tiene tres días naturales para aceptar o rechazar la solicitud.  
  • Si no hay respuesta o se declina la postulación, el sistema permite aplicar otro centro. 
  • En caso de ser aceptado, la capacitación iniciará en enero de 2026 y se notificará en el perfil de la plataforma, junto con la fecha de entrega de la tarjeta del Banco del Bienestar.

Una vez aceptados, las y los aprendices deberán acudir al centro de trabajo de lunes a viernes, entre 5 y 8 horas diarias, bajo la supervisión de una tutora o tutor que evaluará su desempeño mensualmente. Al finalizar el año de capacitación, recibirán una constancia de las habilidades adquiridas. De acuerdo con datos del programa, 7 de cada 10 egresados logran incorporarse a un empleo o actividad productiva.

Fuente: Tribuna del Yaqui 

