Salario mínimo: Gobierno anuncia AUMENTO para el 2026 del 12 por ciento; conoce la fecha que entra en vigor

Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el incremento al salario mínimo para 2026 podría ser del 12 por ciento, similar al aplicado este año, como parte de una estrategia para fortalecer el poder adquisitivo de los trabajadores y alcanzar la meta de que un salario mínimo cubra 2.5 canastas básicas en 2030.

Sheinbaum subrayó que entre 2018 y 2025 el salario mínimo registró un incremento real del 135 por ciento. Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que actualmente el salario mínimo permite adquirir 1.7 canastas básicas. Destacó que el aumento gradual dependerá de mantener la inflación controlada en un máximo del 4 por ciento, y se definirá en consenso con representantes de trabajadores y empresarios.

El aumento también impactará a los trabajadores de la frontera norte

Pedro Tello, consultor de economía, explicó que el aumento también impactará a los trabajadores de la frontera norte, cuyo salario mínimo actual de 12 mil 771 pesos mensuales se elevaría a 14 mil 303 pesos. "Este sería el octavo incremento de dos dígitos desde que comenzó la administración de López Obrador, aunque es el segundo más bajo en los últimos ocho años", señaló el experto.

Según Tello, este aumento al salario mínimo no solo beneficia a los trabajadores directamente, sino que también marcará el inicio de la dinámica de ajustes salariales y de precios para 2026. "Habrá que ver cómo reaccionan los precios de los bienes del sector privado frente a este incremento, pero sin duda hará menos difícil remontar la difícil cuesta de enero", agregó.

uD83EuDD11uD83DuDCB8uD83DuDCC8 Platiqué con @PTelloVillagran sobre cómo el @GobiernoMX anunciará hoy el aumento del salario mínimo para 2026



uD83DuDFE6 Se espera un incremento de 12%, con lo que el salario mínimo pasaría de los 8 mil 364 pesos a los 9 mil 375 pesos mensuales a partir de enero de 2026 pic.twitter.com/BbO0Is3nEc — LuisCardenasMX (@LuisCardenasMx) December 1, 2025

Históricamente, los incrementos salariales durante el sexenio de López Obrador han sido significativos: 16 por ciento en 2019, 20 por ciento en 2020, 1 5por ciento en 2021, 22 por ciento en 2022, 20 por ciento en 2023 y 12 por ciento en 2024. Con este nuevo aumento del 12 por ciento, los trabajadores del país verán consolidada una tendencia de incrementos que ha fortalecido el poder adquisitivo de quienes perciben ingresos mínimos.

De acuerdo con la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami), el nuevo salario mínimo comenzará a aplicarse el 1 de enero de 2026. Una vez que se haga el anuncio oficial, el Diario Oficial de la Federación (DOF) publicará el decreto donde se indican:

El nuevo monto base del salario mínimo.

Los salarios correspondientes a oficios y profesiones específicas.

La diferencia entre el salario mínimo general y el salario para la Zona Libre de la Frontera Norte.

#MañaneraDelPueblo

uD83DuDEA8 SE VIENE EL REGALO DE NAVIDAD



Confirma nuestra PresidentA @Claudiashein que ya en Diciembre se presentará el aumento al salario mínimo y la 40 horas.



Será la Estocada Final a la Oposición Vendepatrias...@RevistaFortuna pic.twitter.com/ixdC7qhd9j — La Catrina Norteña (@catrina_nortena) November 28, 2025

El ajuste al salario mínimo ayuda a que más familias puedan cubrir gastos básicos como:

Alimentación.

Transporte.

Servicios.

Vivienda.

Salud.

Además, forma parte de una estrategia del Gobierno Federal para que los salarios en México continúen mejorando en los próximos años.

Fuente: Tribuna del Yaqui