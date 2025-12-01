Sheinbaum habla sobre el regreso público de AMLO; rechaza posible GOLPE de Estado en México

Ciudad de México.- La primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza su tradicional conferencia 'Mañanera del Pueblo' desde el Salón Guillermo Prieto de Palacio Nacional. Este lunes 1 de diciembre de 2025, la mandataria mexicana habló sobre la reaparición en redes sociales del exmandatario Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien mediante un video y fotos, anunció la publicación de su más reciente libro, Grandeza.

Ante los medios de comunicación reunidos este lunes, Sheinbaum Pardo celebró la reaparición de López Obrador. Apuntó que lo vio "muy bien, tranquilo y contento", después de varios meses en los que estuvo alejado de medios de comunicación. Como se recordará, la última vez que se vio a AMLO en público fue el pasado 1 de junio, cuando participó en las primeras elecciones del Poder Judicial de México.

Sheinbaum responde desde la mañanera a la reaparición de AMLO:



“No estamos en ninguna de las tres circunstancias que planteó” pic.twitter.com/bRGdDoI5oD — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) December 1, 2025

El libro Grandeza, eje de la reaparición de AMLO

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum recordó que el exmandatario tabasqueño ya había anticipado que retomaría actividad pública a inicios de diciembre. Subrayó que Grandeza, su libro, ya está disponible en librerías y que su contenido aborda el legado de las civilizaciones que habitaron el territorio nacional, así como la importancia de su influencia en la identidad mexicana.

La presidenta resaltó que la obra busca reforzar la visión cultural que acompañó el proyecto político del exmandatario y que su publicación marca un momento simbólico para el movimiento de la Cuarta Transformación (4T).

Sheinbaum Pardo enfatizó que la presencia del exmandatario continúa siendo un referente para el movimiento que encabeza, aunque reiteró que su Gobierno mantiene su propio rumbo. Asimismo, señaló que ninguna de las tres condiciones bajo las cuales López Obrador aseguró que volvería de manera activa a la vida pública (un atentado a la democracia, un golpe de Estado o una afectación a la soberanía) se encuentra presente en el país.

Afortunadamente no estamos en ninguna de esas circunstancias. El pueblo de México está con el proyecto, lo vemos todos los días", mencionó la presidenta al hacer referencia al respaldo popular.

Convocatoria al Zócalo el 6 de diciembre

Sheinbaum aprovechó el espacio para invitar a la ciudadanía al evento del próximo sábado 6 de diciembre en el Zócalo de la Ciudad de México (CDMX), donde se celebrarán los siete años del movimiento de la Cuarta Transformación.

Será un buen momento para mostrar la alegría del pueblo… Es un momento ejemplar en la historia de México", dijo la presidenta.

Fuente: Tribuna del Yaqui