Sheinbaum recibe a Tharman Shanmugaratnam, presidente de Singapur, en Palacio Nacional

Ciudad de México.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, recibió en Palacio Nacional a su homólogo de la República de Singapur, Tharman Shanmugaratnam, con quien posteriormente sostendrá una reunión privada, así como un encuentro con empresarios de ambas naciones.

Como parte de la Ceremonia Oficial de Bienvenida, que se realizó en el Patio de Honor de Palacio Nacional, se entonaron los himnos nacionales de México y Singapur; posterior a ello, se realizó la toma de la fotografía oficial del encuentro. En punto de las 10:00 horas local (16.00 GMT), Sheinbaum salió de las instalaciones del recinto para dar la bienvenida a Shanmugaratnam, quien llegó a México la víspera en la noche acompañado de su esposa, Jane Yumiko Ittogi.

En la recepción del mandatario asiático, se prevé que ambos políticos mantengan encuentros privados y ampliados con sus equipos de trabajo para hablar sobre inversiones que el país asiático estaría interesado en hacer en México. "Es una reunión de colaboración, de hermanamiento, y ellos están muy interesados en la inversión en México", declaró Sheinbaum durante su conferencia de prensa matutina, previo al encuentro con Shanmugaratnam.

La visita de Shanmugaratnam ocurre en momentos en que México busca atraer mayor inversión del sudeste asiático y diversificar sus alianzas fuera de Norteamérica. Según la mandataria, "México está de moda" para las inversiones y por ello, además del presidente de Singapur, adelantó que en próximas fechas estarán en el país "muchísimos presidentes, primeros ministros", sin ofrecer detalles.

Además de las inversiones, Sheinbaum aclaró que la visita servirá para formalizar la apertura de la embajada singapurense en México. "Se formaliza la embajada de Singapur aquí en México, esa es la razón (de la visita)", dijo. La visita marca un nuevo capítulo en la relación entre México y Singapur, uno de los principales centros financieros y logísticos del sudeste asiático.

En los últimos años, ambos países han reforzado la colaboración en materia de innovación, digitalización gubernamental, infraestructura y desarrollo urbano sostenible, campos en los que Singapur es considerado referente mundial. El presidente singapurense arribó a México la noche del domingo, junto con su esposa, donde fueron recibidos por Roberto Velasco Álvarez, encargado de despacho de la cancillería y subsecretario para América del Norte.

