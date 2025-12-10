Banco del Bienestar solicita empleados: Estos son los tres estados con más vacantes abiertas

Ciudad de México.- El Banco del Bienestar anunció recientemente vacantes de empleo abiertas en distintos estados del país, ofreciendo puestos y salarios estables para las y los mexicanos que buscan un empleo seguro y con prestaciones que los ayude a ampliar su experiencia laboral, así como también a obtener un sustento económico estable.

Las tres entidades en las cuales se generan más vacantes para laborar dentro de la institución son: Chiapas, Oaxaca y el Estado de México (Edomex). En estos estados, el Banco del Bienestar genera la mayor cantidad de ofertas laborales comparado a el resto del país, buscando cubrir los puestos operacionales de sus sucursales.

Los dos puestos más solicitados dentro de la institución son: Jefe de sucursal y auxiliar de sucursal. Estas dos vacantes son las que más se requieren dentro de todo el territorio nacional y no solo en los tres estados antes mencionados. Sin embargo, el banco ha dado a conocer que el crecimiento laboral es una de las principales oportunidades para sus trabajadores.

¿Qué puedo hacer con mi tarjeta del #BancoDelBienestar?



Con ella puedes:



Pagar tus compras en comercios que cuenten con terminal bancaria

Disponer de tu dinero en nuestra red de cajeros automáticos

Realizar retiros en las ventanillas de #ElBancoDelPuebloDeMéxico… pic.twitter.com/JVkcwETbsr — Banco del Bienestar (@bbienestarmx) December 10, 2025

Asimismo, el Banco del Bienestar ha dado a conocer tanto los requisitos que se necesitan para cubrir las vacantes, como los salarios de las mismas, esto con motivo de atraer una mayor cantidad de candidatos.

Requisitos para trabajar en el Banco del Bienestar

Ser mayor de 18 años al momento de la postulación.

al momento de la postulación. Para puestos de Auxiliar/Cajero de Operaciones se requiere certificado de bachillerato concluido .

. Para puestos de Ejecutivo de Sucursal (Jefe), se requiere licenciatura terminada .

. Residir en la comunidad o municipio donde se encuentra la sucursal vacante.

Tener dominio en el manejo de paquetería Office básica (Word, Excel) y experiencia en manejo de equipo de computo.

(Word, Excel) y experiencia en manejo de equipo de computo. Tener vocación de servicio, honestidad y disponibilidad para trabajar en equipo.

De acuerdo con el Tabulador de Sueldos y Salarios del Gobierno de México, dentro del Banco del Bienestar el jefe de sucursal cuenta con un salario de entre 11 mil a 17 mil 829 pesos mensuales, el auxiliar tiene un salario de 12 mil pesos mensuales y el cajero un salario de 10 mil 666 pesos en el mismo periodo.

#Nacional | Bancos ADVIERTEN: Podrían bloquear transferencias en enero si no defines tu monto uD83DuDCB3??https://t.co/emWVHRCclv — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 10, 2025

Fuente. Tribuna del Yaqui