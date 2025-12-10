Bancos ADVIERTEN: Podrían bloquear transferencias en enero si no defines tu monto máximo

Ciudad de México.- Las transferencias desde aplicaciones bancarias son el medio más usado para enviar dinero o pagar servicios; al hacerlo, los usuarios se exponen a peligros que las instituciones bancarias pueden prevenir con nuevas medidas de operación. Por eso, a partir de el 1 de enero activarán una estrategia que permite a los bancos bloquear operaciones digitales. Aquí te explicamos la razón y cómo evitar este problema desde la aplicación de tu banco.

Desde el 1 de enero de 2026 entrará en vigor el Monto Transaccional del Usuario (MTU) en toda la banca digital, por lo que debes establecer un límite máximo personalizado para tus transferencias electrónicas, en cumplimiento con una nueva regulación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). A partir de esa fecha, cualquier operación que rebase el límite configurado podrá detenerse o requerir una validación adicional antes de completarse.

Mexicanos que no activen el MTU en sus transferencias bancarias serán sancionadas

Esta condición marca el cierre del periodo de transición, que comenzó en octubre pasado, cuando las instituciones debieron habilitar la función para que cada usuario definiera su límite personalizado.

¿Qué pasa si no lo configuras?

Si no configuraste este monto, tendrás bloqueadas tus operaciones de transferencias bancarias si superan el límite que los bancos fijarán automáticamente; es un tope de 1,500 Unidades de Inversión (UDIS), equivalentes a aproximadamente 12 mil 830 pesos mexicanos, a partir del 1 de enero de 2026.

La medida se estipula en la Circular Única de Bancos publicada por la CNBV en 2024, obliga a todas las instituciones financieras a habilitar la opción del Monto Transaccional del Usuario (MTU) en sus aplicaciones móviles y plataformas digitales. Una vez asignado este monto, podrás modificarlo en cualquier momento según tus necesidades financieras, sin necesidad de esperar plazos adicionales.

El MTU será obligatorio para operaciones como transferencias a otras cuentas mediante el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), pagos de tarjeta de crédito a terceros, ya sea en el mismo banco o en otra institución, así como el pago de servicios e impuestos.

¿Para quiénes aplica?

David Herrerías, director de Prevención de Fraudes en HSBC México, comentó en entrevista para Grupo Fórmula que MTU es una medida que aplicará a todos los bancos y en transferencias a cuentas de terceros, a través de la banca digital, pero no aplica entre cuentas propias, ni para las compras con las tarjetas de crédito o débito. El director aconsejó a los usuarios de servicios bancarios poner montos bajos, para no abrir la puerta a fraudes.

Cómo establecer el MTU en las apps bancarias:

HSBC

Entra a 'Transferir y pagar'. Selecciona 'Editar límite por transferencia' en 'Servicios frecuentes'. Ajusta el monto que desees. El cambio se aplica al instante y puedes modificarlo cuantas veces quieras.

BBVA

Ve al 'Menú' y selecciona la opción 'Configuración'. Busca y elige la sección 'Límite de operaciones'. Puedes editar el 'Límite por operación', 'Límite diario' y 'Límite mensual' con el ícono del lápiz que se encuentra a la derecha.

Santander

Ingresa al 'Menú'. Selecciona 'Administración de mis cuentas' seguido de 'Configuración límite importe'. Da clic en 'transferencia rápida' y establece el monto máximo para tus movimientos.

Banorte

Abre la app e ingresa al 'Menú'. Da clic en el apartado de 'Ajustes generales'. Dentro del apartado encontrarás 'Modificar límite de tarjeta'; selecciónalo y así podrás modificar el monto al que más te convenga.

Banamex

Ingresa a tu sesión en la app y selecciona el detalle de tu cuenta de débito. Toca la opción Límite de transacción y luego Editar. Introduce el monto que deseas establecer y da Continuar. Se generará una clave dinámica o deberás usar tu NetKey físico si aplica. Identifícate con tu contraseña o mediante biométricos. Confirma el cambio y comenzarás a recibir notificaciones por correo electrónico, push o SMS. Si el proceso fue exitoso, aparecerá el mensaje: 'Personalizaste tu límite de transacción'.

Cuando lo configures, es necesario contar con NetKey activo (físico o móvil) y tener las notificaciones activadas para completar el proceso sin inconvenientes.

En resumen: Si aún no has establecido tu límite del Monto Transaccional del Usuario (MTU), a partir del 1 de enero los bancos bloquearán operaciones digitales que superen el monto que por defecto impondrán, pero si lo estableces desde tu app digital, no tendrás restricciones.

