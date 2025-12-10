Claudia Sheinbaum es colocada como la quinta mujer más poderosa del mundo, según Forbes

Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha sido reconocida como la quinta mujer más poderosa de 2025, de acuerdo con el listado de Forbes Power Women 2025, en el que se reconoce a las 100 mujeres más influyentes a nivel mundial. Las métricas para definir a las 100 mujeres del listado fueron cuatro: Dinero, medios de comunicación, impacto y esferas de influencia. En el caso de las mujeres en la política, también se contempló el Producto Interno Bruto (PIB) y la población de su país.

De acuerdo con el análisis, el nearshoring coloca a Claudia Sheinbaum en el centro de la transformación manufacturera de América del Norte. El nearshoring es la tendencia que hace que grandes empresas reubiquen sus empresas u operaciones de producción a países cercanos de su mercado principal.

El nearshoring pone a la presidenta Sheinbaum en el centro de la manufactura en Norteamérica

Por otra parte, Claudia Shienbaum también es reconocida por ser la primera presidenta de México y la primera mujer en dirigir un país en Norteamérica. Con 63 años, Sheinbaum cuenta con una larga trayectoria académica y política. Comparte con otros científicos y formuladores de políticas el Premio Nobel de la Paz de 2007 y de 2018 a 2023 se desempeñó como Jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

Top 10 mujeres más poderosas de 2025:

Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea. Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo. Sanae Takaichi, primera ministra de Japón. Giorgia Meloni, primera ministra de Italia. Claudia Sheinbaum, presidenta de México. Julie Sweet, CEO de Accenture. Mary Barra, CEO de General Motors. Jane Fraser, CEO de Citi. Abigail Johnson, CEO de Fidelity Investments. Lisa Su, CEO de AMD.

La lista de las 100 mujeres más poderosas del 2025 no solo incluye a políticas y empresarias; también contempla a figuras públicas como las cantantes estadounidenses Taylor Swift y Beyoncé, quienes ocupan los puestos 21 y 30, respectivamente. El listado anual permite dimensionar el papel que desempeñan las mujeres en los principales espacios de decisión a nivel mundial y confirma la relevancia de México dentro del escenario político internacional.

