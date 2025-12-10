Claudia Sheinbaum es colocada como la quinta mujer más poderosa del mundo, según Forbes

Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha sido reconocida como la quinta mujer más poderosa de 2025, de acuerdo con el listado de Forbes Power Women 2025, en el que se reconoce a las 100 mujeres más influyentes a nivel mundial. Las métricas para definir a las 100 mujeres del listado fueron cuatro: Dinero, medios de comunicación, impacto y esferas de influencia. En el caso de las mujeres en la política, también se contempló el Producto Interno Bruto (PIB) y la población de su país.
De acuerdo con el análisis, el nearshoring coloca a Claudia Sheinbaum en el centro de la transformación manufacturera de América del Norte. El nearshoring es la tendencia que hace que grandes empresas reubiquen sus empresas u operaciones de producción a países cercanos de su mercado principal.
Por otra parte, Claudia Shienbaum también es reconocida por ser la primera presidenta de México y la primera mujer en dirigir un país en Norteamérica. Con 63 años, Sheinbaum cuenta con una larga trayectoria académica y política. Comparte con otros científicos y formuladores de políticas el Premio Nobel de la Paz de 2007 y de 2018 a 2023 se desempeñó como Jefa de Gobierno de la Ciudad de México.
Top 10 mujeres más poderosas de 2025:
- Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea.
- Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo.
- Sanae Takaichi, primera ministra de Japón.
- Giorgia Meloni, primera ministra de Italia.
- Claudia Sheinbaum, presidenta de México.
- Julie Sweet, CEO de Accenture.
- Mary Barra, CEO de General Motors.
- Jane Fraser, CEO de Citi.
- Abigail Johnson, CEO de Fidelity Investments.
- Lisa Su, CEO de AMD.
La lista de las 100 mujeres más poderosas del 2025 no solo incluye a políticas y empresarias; también contempla a figuras públicas como las cantantes estadounidenses Taylor Swift y Beyoncé, quienes ocupan los puestos 21 y 30, respectivamente. El listado anual permite dimensionar el papel que desempeñan las mujeres en los principales espacios de decisión a nivel mundial y confirma la relevancia de México dentro del escenario político internacional.
Fuente: Tribuna del Yaqui