Clima en México HOY: Fuertes LLUVIAS, calor extremo y nuevo Frente Frío este 10 de diciembre

Ciudad de México.- La jornada de este miércoles 10 de diciembre de 2025 llega con contrastes en gran parte del país. Mientras varias regiones del sur y sureste se preparan para lluvias intensas, en otros puntos del territorio el calor seguirá predominando. Al mismo tiempo, un nuevo Frente Frío comienza a asomarse por la frontera norte, por lo que se esperan cambios en las próximas horas. ¡Aquí más información para que tomes precauciones!

Así será el clima en México este miércoles

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el Frente Frío número 19 permanece como estacionario sobre el oriente de la península de Yucatán. Este sistema mantiene el potencial de lluvias puntuales fuertes en Chiapas (zona este), Quintana Roo, Campeche (este) y Yucatán (este), aunque dejará de afectar al país hacia el final del día.

Así será el clima en México este miércoles. Foto: Conagua

A la par, canales de baja presión y el ingreso de humedad del océano Pacífico y el Golfo de México impulsarán lluvias y chubascos en estados del occidente, centro, oriente, sur y sureste del territorio nacional.

En regiones como Michoacán, Guerrero, Estado de México (Edomex), Ciudad de México (CDMX), Tlaxcala, Oaxaca, Tabasco y varias zonas de Puebla y Veracruz, el día avanzará entre intervalos de chubascos que podrían generar encharcamientos y baja visibilidad por momentos. También se prevén lluvias aisladas en Jalisco, Colima, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Morelos. Las autoridades advierten que las precipitaciones intensas en el sureste pueden provocar inundaciones repentinas, deslaves y el incremento en ríos y arroyos.

Hacia el norte del país, la atención está puesta en la aproximación de un nuevo frente frío a la frontera norte y noreste. Este sistema provocará rachas de viento de 30 a 50 kilómetros por hora en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, con riesgo de caída de árboles y anuncios, especialmente por la tarde.

?? ¡Abrígate bien! Esta mañana se esperan muy bajas #Temperaturas y #Heladas en zonas altas del país. pic.twitter.com/2V8pB1OC0A — CONAGUA Clima (@conagua_clima) December 10, 2025

En cuanto a las temperaturas, el calor continuará dominando en estados del Pacífico. Zonas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y la costa de Chiapas alcanzarán entre 35 y 40°C. En entidades como Sonora, Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Morelos, Campeche, Yucatán y parte del Altiplano se esperan máximas de 30 a 35 grados.

Por contraste, el amanecer dejó condiciones gélidas en sierras de Chihuahua y Durango, donde las mínimas cayeron entre -10 y -5 grados, y también se registraron heladas en regiones elevadas de Baja California, Sonora, Estado de México, Tlaxcala y Puebla. Para el resto de la zona montañosa del país, desde Coahuila hasta Oaxaca, las temperaturas mínimas oscilaron entre 0 y 5°C, por lo que se recomienda extremar precauciones durante las primeras horas del día.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)