La Pasión de Cristo de Iztapalapa, Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad: Sheinbaum CELEBRA

Ciudad de México.- La primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza su tradicional conferencia 'Mañanera del Pueblo' desde el Salón de la Tesorería del Palacio Nacional. Este miércoles 10 de diciembre de 2025, la mandataria mexicana celebró que la Representación de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo de Iztapalapa ingresó oficialmente a la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO.

Ante los medios de comunicación reunidos este miércoles, la jefa del Ejecutivo Federal mexicano destacó que este reconocimiento coloca a la Semana Santa de Iztapalapa como una manifestación única en el país por su alcance social, histórico y cultural. Ante esto, la mandataria federal felicitó al comité organizador, a las autoridades locales y a las comunidades participantes por mantener viva una tradición que, dijo, se ha convertido en uno de los principales referentes de identidad en la capital.

“Este reconocimiento es muy importante para todas y todos los habitantes de Iztapalapa y para quienes forman parte de esta gran celebración”, expresó la presidenta Claudia Sheinbaum al felicitar a Clara Brugada, Diego Prieto y al Comité de la Representación de la Pasión luego de… pic.twitter.com/PfPG7znzRY — La Crónica de Hoy (@LaCronicaDeHoy) December 10, 2025

Sheinbaum reconoce el trabajo comunitario detrás de la tradición

La presidenta de México subrayó que la representación, organizada desde hace décadas por los ocho barrios originarios de Iztapalapa, es un ejemplo de participación social que trasciende lo religioso. Destacó que tanto la exalcaldesa Clara Brugada (hoy jefa de Gobierno de la CDMX) como la actual edil, Aleida Alavez, han impulsado la preservación de este evento, que cada año moviliza a miles de voluntarios y actores comunitarios.

Es una actividad que tiene muchos años, la desarrolla un comité organizador de la Semana Santa, un comité comunitario, social; los felicitamos, porque ponen mucho empeño en esta celebración", dijo Sheinbaum al inicio de su conferencia.

Sheinbaum Pardo también agradeció la labor de especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), entre ellos Diego Prieto, quienes acompañaron el proceso para lograr la declaratoria internacional.

Representación de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo en Iztapalapa, Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad

Este 10 de diciembre, se anunció la inscripción de la Representación de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo en Iztapalapa en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, durante su vigésima sesión, en la ciudad de Nueva Delhi, India.

Ante esto, la subdirectora de Patrimonio Inmaterial de México, Edaly Quiroz, destacó que esta celebración "es un acto de unidad, resiliencia e identidad colectiva", en el que se entrelazan historia, tradición y participación ciudadana de la Ciudad de México (CDMX).

La Representación de la Pasión de Cristo en Iztapalapa es considerada la escenificación de Semana Santa más grande de México y una de las concentraciones religiosas más importantes de América Latina. Solo en 2024 reunió a más de 1.4 millones de asistentes, y antes de la pandemia llegó a superar los dos millones de personas.

Fuente: Tribuna