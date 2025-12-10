Morena impulsa dos REFORMAS CLAVE: Aranceles a productos asiáticos y prohíbe vapeadores en POLÉMICA sesión

Ciudad de México.- En una sesión tensa, el Senado de la República aprobó este miércoles 10 de diciembre de 2025 dos reformas impulsadas por Morena y sus aliados: La imposición de aranceles a mil 463 productos provenientes de países sin tratado comercial con México, especialmente de Asia, y la prohibición de vapeadores y cigarros electrónicos en el país, reforma aprobada el pasado martes por la Cámara de Diputadas. Ambas iniciativas fueron avaladas pese a los reclamos de la oposición y a la división interna en la coalición oficialista.

Con 76 votos a favor, 5 en contra y 35 abstenciones, los senadores aprobaron modificaciones a la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación para fijar nuevos aranceles a mercancías provenientes de naciones sin acuerdo comercial con México, principalmente de Asia, como China, Corea, India, Vietnam, Tailandia, Indonesia y Taiwán, así como de Brasil, Nicaragua y Emiratos Árabes.

Los productos incluidos abarcan sectores como automotriz, textil, plástico, siderúrgico, electrodomésticos, aluminio, juguetes, muebles, calzado, papel, cartón, motocicletas y vidrio. Morena defendió la medida argumentando que busca proteger la industria nacional frente a prácticas comerciales desleales y déficits crecientes. El morenista Ricardo Sheffield señaló que el comercio con China ha sido "profundamente desigual", con un déficit que alcanzó los 120 mil millones de dólares.

Sin embargo, el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC) denunciaron que la reforma llegó "al vapor", sin tiempo para análisis. El panista Marko Cortés recordó que en la Cámara de Diputados la iniciativa tuvo 45 días de estudio, con reuniones con cámaras industriales. Los nuevos aranceles entrarán en vigor el 1 de enero de 2026 y fueron enviados al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Mayoría de Morena aprueba prohibir vapeadores

En la misma sesión, y también con 76 votos a favor, el Senado avaló reformas a la Ley General de Salud para establecer una prohibición absoluta del comercio, distribución e importación de vapeadores, cigarrillos electrónicos y dispositivos similares, al argumentar riesgos a la salud y su creciente consumo entre menores de edad.

La iniciativa prohíbe toda actividad comercial relacionada con estos dispositivos, amplía su definición para abarcar cualquier aparato que caliente o vaporice sustancias y establece sanciones de uno a ocho años de prisión y multas de hasta dos mil UMAs para quienes lucren con su venta o distribución.

A diferencia del comercio, el consumo y la posesión personal no serán sancionados, siempre que no exista finalidad comercial. La oposición votó en contra al afirmar que la reforma criminaliza a consumidores y empujará el mercado hacia la ilegalidad, mientras que Morena defendió que se trata de una medida necesaria para proteger la salud pública.

