Sheinbaum descarta nuevamente cualquier intervención de EU en territorio mexicano: "Eso no se va a dar"

Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, este miércoles 10 de diciembre de 2025 durante su 'Conferencia del Pueblo', descartó una posible intervención de Estados Unidos en México, como volvió a sugerir el presidente estadounidense, Donald Trump, al remarcar que "no es necesario" y su país es "soberano".

"Eso no se va a dar porque no es necesario, primero. Segundo, porque somos un país soberano y nunca aceptaríamos una intervención extranjera. Y tercero, porque ya tenemos un entendimiento con Estados Unidos en materia de seguridad", afirmó Sheinbaum.

uD83DuDD34 "No necesitamos contestar a cada declaración de Trump"



Sheinbaum descarta operaciones militares de EU en México, tras nuevo amago de Trump pic.twitter.com/benViyuWHm — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) December 10, 2025

En una entrevista con el medio estadounidense Politico, este martes, Trump dijo que podría ordenar operaciones militares en México contra los carteles de droga, incluso ataques similares a los que ya autorizó contra embarcaciones vinculadas al narcotráfico en aguas caribeñas, cerca de Venezuela y Colombia. Cuestionada sobre la insistencia de Trump en estas intervenciones pese al entendimiento con México, Claudia Sheinbaum rechazó posicionarse de manera reiterada.

"No necesitamos contestar a cada declaración del presidente Trump. Él tiene su pensamiento; en muchas cosas no estamos de acuerdo, pero siempre buscamos la mejor relación entre México y Estados Unidos y hasta ahora ha sido muy respetuoso", sostuvo la mandataria mexicana.

El presidente Trump afirma en una entrevista a Politico que está considerando ampliar sus operaciones antidroga a México y Colombia en su ofensiva contra el narcotráfico.

"Sí, claro que lo haría".

Mientras, dos cazas F/A-18E Super Hornet han sobrevolado el Golfo de Venezuela. pic.twitter.com/mPwRUSK4GO — Capitán General de los Tercios (@capTercio) December 9, 2025

Las declaraciones de Trump ocurren en medio del operativo 'Lanza del Sur', que el Gobierno de Estados Unidos lleva a cabo para combatir el narcotráfico en Latinoamérica, argumento utilizado para destruir una veintena de lanchas supuestamente cargadas con droga en aguas del Caribe y del Pacífico, cerca de Venezuela y Colombia, matando extrajudicialmente a más de 80 personas.

Fuente: Tribuna del Yaqui