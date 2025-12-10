Sheinbaum es la quinta mujer más poderosa de mundo y más en Tribuna Top 3 México

Ciudad Obregón, Sonora.- Si no quieres perderte ninguna de las noticias más importantes que ocurren en territorio mexicano, tu mejor opción es el Tribuna Top 3 México, quédate a ver este resumen de los mas importante para que te enteres de lo que ocurrió a nivel nacional en las últimas horas. En la edición de hoy miércoles 10 de diciembre, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ha sido reconocida como la quinta mujer más poderosa de 2025, de acuerdo con el listado de Forbes Power Women 2025,



Cae Limones, extorsionador de comerciantes y ganaderos

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que gracias la labor conjunta entre la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Defensa y la Fiscalía General de la República (FGR), fue detenido Edgar ‘N’, alias el Limones, integrante de la organización criminal 'Los Cabrera', quien era investigado por extorsionar a comerciantes y ganaderos, en Durango. Por medio de su cuenta de X, el secretario Harfuch afirmó que la detención de Limones constituye un golpe directo a las redes de extorsión.

Diputados aprueban prohibir uso total de vapeadores en México

Con 292 votos a favor y 163 en contra, el oficialismo aprobó en la Cámara de Diputados la prohibición en su total de vapeadores y cigarros electrónicos; la reforma prohíbe en todo el territorio nacional la adquisición, producción, fabricación, transporte con fines comerciales, venta, distribución, entre otros; la Ley General de Salud pasa al Senado de la República para su discusión.

Sheinbaum es la quinta mujer más poderosa de mundo

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ha sido reconocida como la quinta mujer más poderosa de 2025, de acuerdo con el listado de Forbes Power Women 2025, en el que se reconoce a las 100 mujeres más influyentes a nivel mundial. En un ranking dominado por figuras europeas y asiáticas, Sheinbaum se posiciona por debajo de Ursula von der Leyen (1, presidenta de la Comisión Europea), Christine Lagarde (2, presidenta del Banco Central Europeo), Sanae Takaichi (3, primera ministra de Japón) y Giorgia Meloni (4, primera ministra de Italia).

