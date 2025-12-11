ALERTA en México: Súpergripe H3N2 ¿Cuáles son los síntomas y cómo evitar enfermarte?

Ciudad de México.- La Secretaría de Salud en México informó que el país se encuentra en alerta ante la mutación del virus de la influenza A, que ha incrementado de una manera acelerada en Europa y resulta ser altamente contagioso. Con su más reciente mutación, provocó incluso el regreso del cubrebocas, como en la era de la pandemia de Covid-19.

De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, durante el mes de noviembre se presentó un alza considerable en los contagios de influenza A tanto en América como en Europa; en algunos de los casos se presentaron como una gripe estacional, mientras que otros requirieron asistencia médica.

La súpergripe H3N2 ha provocado el regreso de cubre bocas

Conocida como supergripe H3N2, esta variación de la influenza A es un patógeno altamente contagioso que puede provocar enfermedades respiratorias en humanos, con presencia de cuadros de síntomas intensos que pueden afectar principalmente a los sectores vulnerables de la población: adultos mayores, niños y personas con enfermedades crónicas.

El contagio de la supergripe H3N2 se hace a través de la expulsión del virus al toser, estornudar o hablar; las gotas de saliva aumentan la propagación de la enfermedad, principalmente en espacios cerrados o con poca ventilación. Las organizaciones de salud recomiendan a la población acudir a algún centro de salud para vacunarse en esta temporada de invierno, así como usar el cubrebocas, principalmente en lugares cerrados para no contagiarse, lavar frecuentemente las manos y evitar el contacto con personas enfermas.

uD83DuDCCC Países europeos y #ReinoUnido aplican medidas ante el pico de contagios y la saturación hospitalaria provocada por el brote de influenza #H3N2, conocida como “súper #gripe”.#AlexEnMILENIO pic.twitter.com/W06IcMipAD — Alejandro Domínguez (@AlexDominguezB) December 11, 2025

¿Cuáles son los síntomas?

La supergripe H3N2 provoca los síntomas comunes de una gripe estacional o de otras variantes de la influenza A:

Fiebre mayor a los 39° centígrados.

Dolor de cabeza.

Congestión nasal.

Fatiga extrema.

Dolor muscular.

Estornudos.

Falta de apetito.

El tratamiento de la gripe toma hasta tres semanas; sin embargo, las complicaciones pueden llevar a procedimientos más largos.

Es una cepa "derivada" de influenza A(H3N2), también conocida ahora como "subclado K" o "supergripe".

Es más infecciosa y provoca enfermedades más graves, a la vez que deja a las personas vulnerables a contraer otros virus estacionales al mismo tiempo.?? pic.twitter.com/7GRkRhkfNZ — tarantulaes (@tarantulaes) December 5, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui