Así será el PRIMER PAGO del IMSS en enero del 2026 a los pensionados

Ciudad de México.- Enero 2026 marca el inicio de un nuevo año, en el que millones de pensionados por la Ley 73 y la Ley 97 esperan su primer pago y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ya confirmó la fecha exacta en que realizarán los depósitos correspondientes con una noticia que los alegrará: no habrá grandes retrasos.

Debido a que el 1 de enero es inhábil, este primer depósito suele caer con varios días de atraso si se une con algún fin de semana, pero en 2026 la historia es diferente: Debido a que el Año Nuevo cae jueves, los pagos ya estarán disponibles el segundo día. Este es un ingreso clave para cubrir los gastos de inicio de año y para que los adultos mayores puedan planificar sus finanzas en el primer mes de 2026.

Conoce fecha exacta del primer pago

Por ello, el IMSS dio a conocer con anticipación su calendario oficial, permitiendo que los beneficiarios organicen sus recursos y eviten contratiempos al momento de recibir su depósito. De acuerdo con el calendario oficial del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el pago de la pensión correspondiente a enero de 2026 se realizará el viernes 2, primer día hábil del mes.

Desde esa fecha, los pensionados podrán disponer de su dinero a través de transferencia bancaria o directamente en ventanilla, según la modalidad de cobro de su preferencia. El IMSS recordó que el depósito se realiza de manera puntual cada primer día hábil del mes tanto para la Ley 73 como para la Ley 97, por lo que no se espera ningún retraso en el pago de enero.

#IndigoTrend | La pensión del IMSS tendrá un aumento en 2026. Quienes se jubilen a partir de enero con la Pensión Mínima Garantizada recibirán un monto superior a 10 mil pesos, debido al incremento proyectado del salario mínimo. pic.twitter.com/l4vpVIOUNx — Reporte Índigo (@Reporte_Indigo) December 11, 2025

Sin embargo, las autoridades recomiendan que los beneficiarios planifiquen con anticipación su visita a las sucursales bancarias, ya que durante los primeros días de cada mes suele haber una alta demanda de personas que acuden a retirar su dinero. En caso de no recibir el depósito en la fecha programada, el IMSS informa en su página web oficial que los pensionados pueden comunicarse al teléfono 800 623 23 23.

Otra alternativa es acudir directamente a la subdelegación que te corresponde, o Unidad de Medicina Familiar, para verificar el estatus de tu pago, para que puedas realizar una solicitud por depósitos no cobrados a tiempo. También puedes apoyarte en la página oficial del IMSS para pensionados: www.imss.gob.mx/pensiones.

Fuente: Tribuna del Yaqui