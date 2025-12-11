China pide a México corregir aranceles, Harfuch presenta Acuerdo contra Extorsión y más en Top 3 México

Ciudad Obregón, Sonora.- Si te perdiste de las últimas noticias dentro del territorio mexicano, quédate a revisar el Tribuna Top 3 México. En este resumen informativo te enterarás de los hechos ocurridos a nivel nacional en las últimas horas. En la edición de hoy jueves 11 de diciembre, conoce la corrección sobre el alza de aranceles que China pidió a México y la presentación del Acuerdo Nacional contra la Extorsión.

Así comienza el Tribuna Top 3 México

Transportistas prevén más bloqueos si no hay acuerdo con el Gobierno mexicano

Previo a las festividades navideñas y de Año Nuevo, los transportistas reiteraron el amago a bloquear carreteras, casetas, puentes internacionales e incluso puertos marítimos al no tener respuesta del Gobierno mexicano; señalaron que tomarán las embajadas de EU y Canadá en caso de no llegar a un acuerdo justo.

Omar García Harfuch presenta Acuerdo Nacional contra la Extorsión

El Acuerdo Nacional contra la Extorsión fue presentado en la 52 sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, realizado este jueves 11 de diciembre en Palacio Nacional; el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, calificó como esta propuesta un paso decisivo para combatir esta conducta.

China pide a México corregir alza de aranceles lo antes posible

El Gobierno de China pidió este mismo jueves corregir el alza unilateral de aranceles en México que alcanzan hasta el 50 por ciento para más de mil 400 productos provenientes del país asiático; Pekín insisto en que México debe actuar con prudencia y evitar acciones que compliquen una relación económica entre ambos países.

uD83DuDDDE?uD83CuDDF2uD83CuDDFD Top 3 de la información más relevante en México uD83DuDCCA?



Con Casa Ley, te presentamos las noticias y eventos que están marcando la agenda nacionaluD83DuDCF2uD83DuDDE3?https://t.co/dG2fPF5Pma#NoticiasMéxico #InformaciónRelevante #CasaLey #ActualidadNacional #MéxicoInforma pic.twitter.com/GSi8BCPQJY — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 12, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui