Clima en México HOY 11 de diciembre: Conagua alerta FRENTE FRÍO, LLUVIAS y bajas temperaturas

Ciudad de México.- Este jueves 11 de diciembre de 2025 llegará con condiciones que podrían afectar los traslados, actividades al aire libre y operaciones en varias regiones de la República Mexicana. Desde lluvias intensas hasta vientos fuertes y amaneceres gélidos, el clima de hoy exige que la población tome precauciones, especialmente quienes viven o viajan por estados del sur, sureste y zona norte de la República. ¡Aquí te compartimos el pronóstico del tiempo completo para que planifiques tu jornada!

Así será el clima en México este jueves

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), este jueves el Frente Frío número 20 se posicionará sobre el noreste del país y generará rachas intensas de viento en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Al mismo tiempo, canales de baja presión en el centro y sureste, junto con el aporte de humedad del Pacífico y el Golfo de México, dejarán lluvias de distintas intensidades en gran parte del territorio.

Así será el clima México este jueves. Foto: Conagua

En estados como Michoacán, Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo se prevén lluvias puntuales fuertes, principalmente en zonas del centro, este y sur. Estas precipitaciones podrían provocar encharcamientos, inundaciones locales, deslaves y el aumento de niveles en ríos y arroyos. También se presentarán intervalos de chubascos en entidades del centro, occidente y oriente, como Puebla, Veracruz, Jalisco, Colima, Guerrero, el Estado de México (Edomex), Ciudad de México (CDMX), Morelos, Oaxaca, Guanajuato y Yucatán.

En regiones del norte y bajío, como Tamaulipas, Zacatecas, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala y San Luis Potosí, las lluvias serán aisladas. Además, el viento será un factor relevante hoy. En el Istmo y Golfo de Tehuantepec se espera viento del norte con rachas que podrían alcanzar entre 50 y 70 km/h, lo que aumenta el riesgo de caída de árboles, espectaculares y otras estructuras ligeras.

Las temperaturas también mostrarán contrastes importantes. Mientras que en el norte persistirá el ambiente frío a muy frío, en zonas serranas de Chihuahua y Durango se vivirán madrugadas gélidas con valores que podrían caer hasta -10°C. En estados como Baja California, Sonora, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y el Edomex también se reportarán heladas.

Por otro lado, el sur y occidente del país enfrentarán un ambiente mucho más cálido, con temperaturas máximas que oscilarán entre 35 y 40°C en Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. En entidades como Sonora, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo se esperan máximas de 30 a 35°C.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)