¿Este viernes 12 de diciembre de 2025 es feriado? Esto dice la Ley Federal del Trabajo

Ciudad de México.- Cada año, millones de personas celebran a la Virgen de Guadalupe el 12 de diciembre. Hay peregrinaciones, misas, fiestas patronales y hasta serenatas. Pero aunque muchos lo consideran como un día sagrado, la ley no lo reconoce como feriado oficial; sin embargo, sí hay personas que gozarán de este día como descanso, ya que será en viernes.

Este 2025, el día de la Guadalupana cae en viernes, y desde ya mucha gente se pregunta si habrá descanso en el trabajo, suspensión de clases o algún puente improvisado antes de las vacaciones de invierno. Por lo tanto, el 12 de diciembre no es día de descanso obligatorio.

No está contemplado en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, donde se enumeran los días oficiales de descanso. Así que, legalmente, ese día se trabaja normal y no se paga doble. Eso sí, muchas empresas dan chance de faltar o salir temprano. Algunas incluso organizan misas, ofrendas o comidas para conmemorar a la 'Morenita del Tepeyac'. Pero eso depende 100 por ciento de cada patrón o de lo que marque el contrato colectivo.

Basílica de Guadalupe

Tampoco hay suspensión de clases. El 12 de diciembre no está en el calendario oficial de la SEP como día de descanso para educación básica. La razón es simple: La educación en México es laica. Tal como lo establece la Constitución, en la Fracción I del Artículo 3: "Garantizada por el artículo 24 la libertad de creencias, dicha educación será laica y, por tanto, se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa". Así que, aunque haya mañanitas y peregrinos, sí habrá clases.

¿Quiénes no trabajan?

Esto puede generar confusión si el 12 de diciembre no es feriado, por el motivo de que no hay servicio en bancos, ya que ese día se celebra el Día del Empleado Bancario, y por convenio entre instituciones como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Asociación de Bancos de México (ABM), los trabajadores del sector financiero descansan.

Así que, si tienes pendientes bancarios, hazlos antes del 12 o usa estas alternativas:

Banca móvil o en línea.

Multicajeros y practicajas.

Bancos dentro de centros comerciales (que sí operarán, pero pueden estar saturados).

Corresponsales bancarios como Oxxo, Walmart, etc.

¿Hay clases el 12 de diciembre?

Sí, de acuerdo con lo que establece el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública. Las vacaciones iniciarán el lunes 22 de diciembre de 2025, y concluyen oficialmente hasta el miércoles 6 de enero de 2026. Los alumnos de educación preescolar, primaria y secundaria regresarán a las aulas hasta el 12 de enero, debido a que el 7, 8 y 9 de enero de 2026, los docentes tendrán talleres intensivos.

Debido al festejo a la Virgen de Guadalupe, que este año se conmemoran 494 años de su aparición en el Cerro del Tepeyac, de acuerdo con las creencias católicas, a la Basílica llegan millones de peregrinos provenientes de varios estados y países, principalmente latinoamericanos.

De acuerdo a la SEP y la LFT, el 12 de diciembre no es feriado oficial en México, pese a su importancia cultural y religiosa para millones de mexicanos uD83CuDDF2uD83CuDDFDuD83DuDCC6uD83DuDE4FuD83CuDFFB



