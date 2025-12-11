García Harfuch presenta Acuerdo Nacional contra la Extorsión en la 52° sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública

Ciudad de México.- El Acuerdo Nacional contra la Extorsión fue presentado en la 52.ª Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, realizado este jueves 11 de diciembre de 2025 en Palacio Nacional. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, calificó esta propuesta como un paso decisivo para combatir esta conducta.

Asimismo, destacaron que gracias a la estrategia nacional de seguridad los homicidios dolosos en el país se han reducido un 25 por ciento. Además de Claudia Sheinbaum Pardo, estuvieron las demás autoridades de gobierno, entre ellos, la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez Velázquez; Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional (Defensa); Raymundo Pedro Morales Ángeles, titular de la Secretaría de Marina (Semar); Ernestina Godoy Ramos, titular de la Fiscalía General de la República, entre otros.

Consejo Nacional de Seguridad Pública. Palacio Nacional

Durante su intervención, Omar García Harfuch destacó el trabajo conjunto de los tres órdenes de gobierno y aseguró que ello ha permitido disminuir los delitos en México. "Sin un esquema de colaboración estrecha entre los tres órdenes de gobierno, ninguna estrategia puede tener resultados tangibles, por eso esta sesión refuerza nuestra intención de actuar coordinadamente", expresó.

El funcionario federal reconoció a las y los gobernadores por su "disposición permanente de sumar esfuerzos con la premisa de que la seguridad es una responsabilidad compartida que debemos asumir". Además, el titular de la SSPC destacó que se buscará el fortalecimiento del 089, así como la aprobación de un manual nacional que unifique los procesos de recepción de denuncias.

En el Consejo Nacional de Seguridad Pública, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch @OHarfuch, delineó la estrategia federal contra la extorsión.



Más en

Más de 30,700 personas detenidas por delitos de alto impacto.

Más 311 toneladas de droga decomisadas.

20,000 armas de fuego decomisadas.

1,700 narcolaboratorios desmantelados.

El resultado del trabajo conjunto se basa en cuatro ejes, tales como atención a las causas, consolidación de la Guardia Nacional, fortalecimiento de la inteligencia y la investigación, y desarticular a las organizaciones criminales con base en información e inteligencia. Ante ello, Omar García Harfuch expuso que la estrategia nacional de seguridad ha contado con respaldo de reformas normativas relevantes con cimientos para consolidar el modelo de seguridad.

García Harfuch señaló que 96 por ciento de los delitos pertenecen al fuero común, "por lo cual el futuro de la seguridad depende del fortalecimiento de las policías locales y estatales". Por su parte, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, titular de la Segob, señaló que se estableció diálogo abierto y directo con familiares e integrantes de 450 organizaciones de personas desaparecidas para fortalecer la iniciativa de la ley de búsqueda.

Acuerdos que se tomaron sobre extorsión en el Consejo Nacional de Seguridad Pública de esta tarde: @OHarfuch https://t.co/b5LM7rWMvh — Ana Francisca Vega uD83CuDF3F (@anafvega) December 11, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui