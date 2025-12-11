Gobierno publica en el DOF la Ley General de Aguas; Conagua sostiene que no afectará derechos

Ciudad de México.- Este jueves 11 de diciembre de 2025 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Decreto que expide la Ley General de Aguas y reforma disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, esto después de que se aprobara de forma polémica en el Congreso de la Unión.

La ley fue criticada por agricultores y ganaderos de todo México que protestaron con el cierre de carreteras, durante varios días, ante el temor de perder su patrimonio, tener incrementos en los costos operativos y ser criminalizados por las decisiones que tome la Comisión Nacional del Agua (Conagua). De acuerdo con las autoridades, la ley tiene como objetivo regular la explotación, uso, aprovechamiento, distribución y control del recurso hídrico, así como preservar la calidad y cantidad del agua como base del desarrollo sustentable.

Mediante un boletín informativo, la Conagua dio a conocer que con esta legislación, el agua deja de considerarse una mercancía y se avanza hacia la consolidación del derecho humano al agua. "La nueva ley responde a desafíos históricos en la administración del agua, estableciendo medidas para evitar el acaparamiento, prevenir la sobreexplotación de los acuíferos y erradicar el mercado negro de este recurso".

Además, precisó que las reformas no afectan derechos adquiridos ni dificultan la actividad productiva. "Su objetivo es evitar prácticas de acaparamiento, mejorar la transparencia y dar certeza jurídica a todos los usuarios. Aunque se fortalecen facultades federales, la ley mantiene esquemas de coordinación con estados y municipios, por lo que la gestión del agua seguirá siendo un esfuerzo conjunto".

La Conagua afirmó que refrenda su compromiso de mantener una comunicación abierta con usuarios, autoridades locales y organizaciones sociales, por lo que se continuará informando sobre la implementación de la nueva Ley General de Aguas y se acompañará a los sectores productivos en la adaptación a las nuevas disposiciones, en la búsqueda de un uso del agua más sustentable, en beneficio de todo el pueblo de México.

Fuente: Tribuna del Yaqui