México y EU afinan plan de seguridad: Dan prioridad total al combate al crimen organizado

Ciudad de México.- Este jueves 11 de diciembre de 2025, la Ciudad de México fue sede de la segunda sesión ordinaria del Grupo de Implementación de Seguridad México - Estados Unidos. Este encuentro de alto nivel diplomático y operativo reunió a las delegaciones de ambos países con el objetivo de dar continuidad a los acuerdos y evaluar el estado actual de la cooperación bilateral en materia de seguridad fronteriza y justicia.

La reunión representa el seguimiento a la sesión inaugural celebrada el pasado 26 de septiembre en McAllen, Texas, fecha en la que se definieron los lineamientos y el formato de trabajo de este mecanismo interestatal. En esta ocasión, la delegación mexicana estuvo encabezada por Roberto Velasco Álvarez, subsecretario para América del Norte, quien funge actualmente como encargado de despacho de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Por parte de la comitiva estadounidense, se contó con una amplia representación interinstitucional que incluyó funcionarios de los Departamentos de Estado, Tesoro, Justicia y Defensa, así como integrantes del Consejo de Seguridad Nacional y del Consejo de Seguridad Doméstica, acompañados por el embajador Ronald Johnson. El diálogo se desarrolló bajo los lineamientos del Programa de Cooperación de Seguridad Fronteriza y Aplicación de la Ley.

Durante las mesas de trabajo, ambas representaciones enfatizaron que la colaboración se rige estrictamente bajo los principios de responsabilidad compartida, respeto mutuo a las soberanías nacionales y confianza institucional, descartando cualquier esquema de subordinación y privilegiando la coordinación horizontal entre agencias. Uno de los temas principales de la agenda fue la revisión de los avances operativos derivados de la 'Misión Cortafuegos'.

Esta iniciativa, acordada durante la primera sesión en Texas, tiene como objetivo principal la contención y erradicación del tráfico ilícito de armas de fuego que fluye entre ambas naciones. De igual manera, se presentaron los reportes de progreso del grupo técnico especializado en el análisis y rastreo de flujos financieros ilícitos, una herramienta clave para desarticular las estructuras económicas de las organizaciones delictivas que operan en la región.

uD83DuDCF8 Esta mañana, el encargado de Despacho de la @SRE_mx y subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco (@r_velascoa), encabezó la Segunda Reunión del Grupo de Implementación de Seguridad México - Estados Unidos, con el embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) de @USEmbassyMEX… pic.twitter.com/ON1oCnEQh1 — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) December 11, 2025

Además de los temas de combate al crimen, la sesión abordó aspectos técnicos sobre la gestión de la frontera compartida. Los equipos de trabajo intercambiaron información actualizada sobre movilidad transfronteriza, optimización de procedimientos de inspección en puertos de entrada y el uso compartido de datos para mejorar la eficiencia en los puntos estratégicos. Para concluir el encuentro, ambas delegaciones acordaron una serie de ajustes en sus procesos internos con el fin de fortalecer la operatividad del grupo y garantizar su continuidad a largo plazo.

La Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó que se mantendrá un calendario de reuniones periódicas alternadas entre territorio mexicano y estadounidense, consolidando así un esquema de revisión constante que permita adaptar las estrategias de seguridad a las necesidades cambiantes de la región bilateral.

En la Segunda Reunión del Grupo de Implementación de Seguridad uD83CuDDFAuD83CuDDF8uD83CuDDF2uD83CuDDFD, resultado de nuestra cooperación bilateral, reconocí los avances alcanzados y reafirmé la importancia de profundizar nuestra colaboración. La justicia prevalecerá si trabajamos juntos como socios soberanos,… pic.twitter.com/oJMvWJon7s — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) December 11, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui